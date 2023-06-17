Politico: Украина рискует лишиться американских ракет

Члены комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложили сократить расходы Пентагона на закупку ракет более чем на 2,5 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico.
«Ассигнователи потребовали сокращения более чем на 2,5 миллиарда долларов в разделах своего законопроекта о расходах Пентагона, которые касаются закупок ракет для военных служб», — говорится в материале. Отмечается, что Пентагон не может дать точную оценку затратам.
Ведомство продолжает делать запросы на закупку оружия без понимания стоимости каждой программы и производственных мощностей. «Перенос финансирования на другие счета влиятельным комитетом по расходам является ударом по основной опоре оборонных планов президента Джо Байдена», — отмечают авторы статьи.
Ранее стало известно, что в США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Сумма составит 2 миллиарда долларов. В пакет должна войти отправка ракет PAC-3 для систем Patriot, передает «Федеральное агентство новостей». Также США хотят отправить 22 миллиона патронов, гранат и подрывных боеприпасов, передает «Царьград».
Члены комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложили сократить расходы Пентагона на закупку ракет более чем на 2,5 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico. «Ассигнователи потребовали сокращения более чем на 2,5 миллиарда долларов в разделах своего законопроекта о расходах Пентагона, которые касаются закупок ракет для военных служб», — говорится в материале. Отмечается, что Пентагон не может дать точную оценку затратам. Ведомство продолжает делать запросы на закупку оружия без понимания стоимости каждой программы и производственных мощностей. «Перенос финансирования на другие счета влиятельным комитетом по расходам является ударом по основной опоре оборонных планов президента Джо Байдена», — отмечают авторы статьи. Ранее стало известно, что в США готовят новый пакет военной помощи для Украины. Сумма составит 2 миллиарда долларов. В пакет должна войти отправка ракет PAC-3 для систем Patriot, передает «Федеральное агентство новостей». Также США хотят отправить 22 миллиона патронов, гранат и подрывных боеприпасов, передает «Царьград».