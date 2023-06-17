В Курганскую область придут дожди и грозы

В Кургане 18 июня ожидаются кратковременные дожди, сообщили в МЧС
В Курганской области 18 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в МЧС.
«На территории Курганской области 18 июня прогнозируется переменная облачность, местами в регионе будет кратковременный дождь, днем с грозой», — следует из сообщения на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Температура воздуха днем в регионе достигнет 16—21 градусов тепла.
В ГУ МЧС области добавили, что в самом Кургане 18 июня также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 18—20 градусов.
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