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В Курганскую область придут дожди и грозы

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В Кургане 18 июня ожидаются кратковременные дожди, сообщили в МЧС Фото:

В Курганской области 18 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в МЧС.

«На территории Курганской области 18 июня прогнозируется переменная облачность, местами в регионе будет кратковременный дождь, днем с грозой», — следует из сообщения на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Температура воздуха днем в регионе достигнет 16—21 градусов тепла.

В ГУ МЧС области добавили, что в самом Кургане 18 июня также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 18—20 градусов.

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В Курганской области 18 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в МЧС. «На территории Курганской области 18 июня прогнозируется переменная облачность, местами в регионе будет кратковременный дождь, днем с грозой», — следует из сообщения на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Температура воздуха днем в регионе достигнет 16—21 градусов тепла. В ГУ МЧС области добавили, что в самом Кургане 18 июня также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 18—20 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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