В Курганскую область придут дожди и грозы

В Кургане 18 июня ожидаются кратковременные дожди, сообщили в МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области 18 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в МЧС.

«На территории Курганской области 18 июня прогнозируется переменная облачность, местами в регионе будет кратковременный дождь, днем с грозой», — следует из сообщения на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Температура воздуха днем в регионе достигнет 16—21 градусов тепла.

В ГУ МЧС области добавили, что в самом Кургане 18 июня также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 18—20 градусов.