Зеки представят свою продукцию на выставке в Екатеринбурге

18 июня 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

На ярмарке представят широкий спектр товаров произведенных в ИК Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге пройдет выставка-ярмарка, не которой будет представлена продукция осужденных. Об этом URA.RU рассказали в ГУФСИН Свердловской области. «С 23 по 24 июня в Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи пройдет ежегодная специализированная выставка продукции, произведенной заключенными. В ярмарке примут участие учреждения ГУФСИН России по Свердловской области и территориальные органы ФСИН России, входящие в состав Уральского федерального округа и других регионов», — сообщили в преcc-службе ГУФСИН России по Свердловской области. На территории 1500 м² выставки-ярмарки можно увидеть широкий ассортимент разнообразной продукции для поставок, обеспечивающей внутрисистемные, государственные и муниципальные нужды. Будут представлены товары народного потребления, сувенирная и сельскохозяйственная продукция, а также мебель и швейное производство. Ранее URA.RU сообщало о заключенных ИК-6 Нижнего Тагила (Свердловская область), которые будут шить костюмы для сотрудников МВД. Выручка с продажи комплектов одежды для полицейских пойдет на улучшение условий труда осужденных.

В Екатеринбурге пройдет выставка-ярмарка, не которой будет представлена продукция осужденных. Об этом URA.RU рассказали в ГУФСИН Свердловской области. «С 23 по 24 июня в Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи пройдет ежегодная специализированная выставка продукции, произведенной заключенными. В ярмарке примут участие учреждения ГУФСИН России по Свердловской области и территориальные органы ФСИН России, входящие в состав Уральского федерального округа и других регионов», — сообщили в преcc-службе ГУФСИН России по Свердловской области. На территории 1500 м² выставки-ярмарки можно увидеть широкий ассортимент разнообразной продукции для поставок, обеспечивающей внутрисистемные, государственные и муниципальные нужды. Будут представлены товары народного потребления, сувенирная и сельскохозяйственная продукция, а также мебель и швейное производство. Ранее URA.RU сообщало о заключенных ИК-6 Нижнего Тагила (Свердловская область), которые будут шить костюмы для сотрудников МВД. Выручка с продажи комплектов одежды для полицейских пойдет на улучшение условий труда осужденных.