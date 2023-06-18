18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Зеки представят свою продукцию на выставке в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, зеки, зэк, мебельное производство, ик10, исправительная колония10
На ярмарке представят широкий спектр товаров произведенных в ИК Фото:

В Екатеринбурге пройдет выставка-ярмарка, не которой будет представлена продукция осужденных. Об этом URA.RU рассказали в ГУФСИН Свердловской области.

«С 23 по 24 июня в Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи пройдет ежегодная специализированная выставка продукции, произведенной заключенными. В ярмарке примут участие учреждения ГУФСИН России по Свердловской области и территориальные органы ФСИН России, входящие в состав Уральского федерального округа и других регионов», — сообщили в преcc-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

На территории 1500 м² выставки-ярмарки можно увидеть широкий ассортимент разнообразной продукции для поставок, обеспечивающей внутрисистемные, государственные и муниципальные нужды. Будут представлены товары народного потребления, сувенирная и сельскохозяйственная продукция, а также мебель и швейное производство.

Ранее URA.RU сообщало о заключенных ИК-6 Нижнего Тагила (Свердловская область), которые будут шить костюмы для сотрудников МВД. Выручка с продажи комплектов одежды для полицейских пойдет на улучшение условий труда осужденных.

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В Екатеринбурге пройдет выставка-ярмарка, не которой будет представлена продукция осужденных. Об этом URA.RU рассказали в ГУФСИН Свердловской области. «С 23 по 24 июня в Екатеринбурге на площадке Дворца молодежи пройдет ежегодная специализированная выставка продукции, произведенной заключенными. В ярмарке примут участие учреждения ГУФСИН России по Свердловской области и территориальные органы ФСИН России, входящие в состав Уральского федерального округа и других регионов», — сообщили в преcc-службе ГУФСИН России по Свердловской области. На территории 1500 м² выставки-ярмарки можно увидеть широкий ассортимент разнообразной продукции для поставок, обеспечивающей внутрисистемные, государственные и муниципальные нужды. Будут представлены товары народного потребления, сувенирная и сельскохозяйственная продукция, а также мебель и швейное производство. Ранее URA.RU сообщало о заключенных ИК-6 Нижнего Тагила (Свердловская область), которые будут шить костюмы для сотрудников МВД. Выручка с продажи комплектов одежды для полицейских пойдет на улучшение условий труда осужденных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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