Свердловские зеки сошьют 7 тысяч костюмов для полицейских

В ГУФСИН рассказали, что заключенные женщины ИК Нижнего Тагила будут шить костюмы для сотрудников МВД

30 мая 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Выполненный контракт позволит улучшить условия труда заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU Заключенные ИК-6 (Нижний Тагил) сошьют более семи тысяч костюмов для сотрудников МВД. Полученную прибыль потратят на улучшение условий труда осужденных, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского управления ГУФСИН Александр Левченко. «В марте ИК-6 заключила договор с коммерческой организацией на изготовление 7100 комплектов костюмов для сотрудников органов внутренних дел. От реализации данного договора ожидается получение учреждением прибыли. Полученный финансовый результат будет направлен на улучшение условий труда осужденных: ремонт производственных цехов, приобретение нового оборудования», — пояснил Левченко. Он уточнил, что за два месяца было отшито уже шесть тысяч комплектов. Над ними трудились 153 осужденных женщин. Ранее другая свердловская колония №10 заключила контракт на сумму более 45 миллионов рублей на изготовление мебели. Ее доставят в школы, лицеи и колледжи разных регионов России.

Заключенные ИК-6 (Нижний Тагил) сошьют более семи тысяч костюмов для сотрудников МВД. Полученную прибыль потратят на улучшение условий труда осужденных, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского управления ГУФСИН Александр Левченко. «В марте ИК-6 заключила договор с коммерческой организацией на изготовление 7100 комплектов костюмов для сотрудников органов внутренних дел. От реализации данного договора ожидается получение учреждением прибыли. Полученный финансовый результат будет направлен на улучшение условий труда осужденных: ремонт производственных цехов, приобретение нового оборудования», — пояснил Левченко. Он уточнил, что за два месяца было отшито уже шесть тысяч комплектов. Над ними трудились 153 осужденных женщин. Ранее другая свердловская колония №10 заключила контракт на сумму более 45 миллионов рублей на изготовление мебели. Ее доставят в школы, лицеи и колледжи разных регионов России.