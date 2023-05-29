Свердловские зеки сошьют 7 тысяч костюмов для полицейских

Заключенные ИК-6 (Нижний Тагил) сошьют более семи тысяч костюмов для сотрудников МВД. Полученную прибыль потратят на улучшение условий труда осужденных, рассказал URA.RU начальник пресс-службы свердловского управления ГУФСИН Александр Левченко.
«В марте ИК-6 заключила договор с коммерческой организацией на изготовление 7100 комплектов костюмов для сотрудников органов внутренних дел. От реализации данного договора ожидается получение учреждением прибыли. Полученный финансовый результат будет направлен на улучшение условий труда осужденных: ремонт производственных цехов, приобретение нового оборудования», — пояснил Левченко.
Он уточнил, что за два месяца было отшито уже шесть тысяч комплектов. Над ними трудились 153 осужденных женщин. Ранее другая свердловская колония №10 заключила контракт на сумму более 45 миллионов рублей на изготовление мебели. Ее доставят в школы, лицеи и колледжи разных регионов России.
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