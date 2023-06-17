В ХМАО несовершеннолетняя девушка ушла из дома и не вернулась. Фото

18 июня 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Подросток пропала рано утром 18 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новоаганске (ХМАО) несовершеннолетняя Владислава Зленко утром 18 июня ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не известно. Об этом сообщают волонтеры в соцсети. «Помогите установить местонахождение подростка: Зленко Владиславы, 2006 г. р. 18.06.2023 года, около 06:00 ушла из дома по адресу: г. п. Новоаганск, ул. Лесная, д. 9, и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в ярко-красный цвет. Ребенок был одет в синюю куртку-парку, черную футболку, темно-серые джинсы и клетчатые кеды. При себе имела дамскую сумку серого цвета. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77, 8-912-934-36-12 или в полицию. Так же необходимо распространение информации о поиске. Владислава Зленко ушла из дома 18 июня и не вернулась Сообщество «ВКонтакте» «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск»

В Новоаганске (ХМАО) несовершеннолетняя Владислава Зленко утром 18 июня ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не известно. Об этом сообщают волонтеры в соцсети. «Помогите установить местонахождение подростка: Зленко Владиславы, 2006 г. р. 18.06.2023 года, около 06:00 ушла из дома по адресу: г. п. Новоаганск, ул. Лесная, д. 9, и по настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы окрашены в ярко-красный цвет. Ребенок был одет в синюю куртку-парку, черную футболку, темно-серые джинсы и клетчатые кеды. При себе имела дамскую сумку серого цвета. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77, 8-912-934-36-12 или в полицию. Так же необходимо распространение информации о поиске.