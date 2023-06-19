Семь человек ранены при обстреле ВСУ белгородских Валуек. Фото

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Вячеслав Гладков заявил, что пострадавшие жители доставлены в Центральную районную больницу Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ устроили обстрел Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что у пострадавших состояние средней степени тяжести.

Раненые жители доставлены в Центральную районную больницу. Два жителя обратились самостоятельно в больницу. «У них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил Гладков.

Были повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных. По словам губернатора, в одном из домов загорелась хозпостройка. Спецслужбы работают на месте. Telegram-канал Baza сообщил, что жители прячутся в подвалах.

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ВСУ устроили обстрел Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что у пострадавших состояние средней степени тяжести. Раненые жители доставлены в Центральную районную больницу. Два жителя обратились самостоятельно в больницу. «У них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил Гладков. Были повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных. По словам губернатора, в одном из домов загорелась хозпостройка. Спецслужбы работают на месте. Telegram-канал Baza сообщил, что жители прячутся в подвалах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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