Семь человек ранены при обстреле ВСУ белгородских Валуек. Фото

19 июня 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков заявил, что пострадавшие жители доставлены в Центральную районную больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ устроили обстрел Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», — заявил Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что у пострадавших состояние средней степени тяжести. Раненые жители доставлены в Центральную районную больницу. Два жителя обратились самостоятельно в больницу. «У них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил Гладков. Были повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных. По словам губернатора, в одном из домов загорелась хозпостройка. Спецслужбы работают на месте. Telegram-канал Baza сообщил , что жители прячутся в подвалах. telegram-канал Вячеслав Гладкова telegram-канал Вячеслав Гладкова

ВСУ устроили обстрел Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что у пострадавших состояние средней степени тяжести. Раненые жители доставлены в Центральную районную больницу. Два жителя обратились самостоятельно в больницу. «У них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил Гладков. Были повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных. По словам губернатора, в одном из домов загорелась хозпостройка. Спецслужбы работают на месте. Telegram-канал Baza сообщил, что жители прячутся в подвалах.