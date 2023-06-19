Отравившиеся в Перми дети приехали в город из Екатеринбурга

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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, кухня, столовая, школьное питание, школьная кухня, готовка еды
Кафе, в которых ели дети, работали с нарушениями Фото:

В Перми после отравления детей в кафе Роспотребнадзор начал расследование. В ведомстве сообщили, что пострадали пять подростков, приехавших из Екатеринбурга. Как выяснилось, ели они в трех кафе: музея «Хохловка», «FRESH MIX» и «Дикоросы». Во всех заведениях выявлены нарушения.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из г. Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Питание группы детей было организовано в нескольких предприятиях общественного питания. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства», — говорится на сайте пермского управления Роспотребнадзора.

Все кафе были закрыты по решению судов на 30 суток. Пострадавшие дети вернулись в Екатеринбург в удовлетворительном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы опечатали кафе в музее «Хохловка».

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В Перми после отравления детей в кафе Роспотребнадзор начал расследование. В ведомстве сообщили, что пострадали пять подростков, приехавших из Екатеринбурга. Как выяснилось, ели они в трех кафе: музея «Хохловка», «FRESH MIX» и «Дикоросы». Во всех заведениях выявлены нарушения. «В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из г. Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Питание группы детей было организовано в нескольких предприятиях общественного питания. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства», — говорится на сайте пермского управления Роспотребнадзора. Все кафе были закрыты по решению судов на 30 суток. Пострадавшие дети вернулись в Екатеринбург в удовлетворительном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы опечатали кафе в музее «Хохловка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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