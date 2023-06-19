Отравившиеся в Перми дети приехали в город из Екатеринбурга

19 июня 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Кафе, в которых ели дети, работали с нарушениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми после отравления детей в кафе Роспотребнадзор начал расследование. В ведомстве сообщили, что пострадали пять подростков, приехавших из Екатеринбурга. Как выяснилось, ели они в трех кафе: музея «Хохловка», «FRESH MIX» и «Дикоросы». Во всех заведениях выявлены нарушения. «В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из г. Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Питание группы детей было организовано в нескольких предприятиях общественного питания. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства», — говорится на сайте пермского управления Роспотребнадзора. Все кафе были закрыты по решению судов на 30 суток. Пострадавшие дети вернулись в Екатеринбург в удовлетворительном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы опечатали кафе в музее «Хохловка».

В Перми после отравления детей в кафе Роспотребнадзор начал расследование. В ведомстве сообщили, что пострадали пять подростков, приехавших из Екатеринбурга. Как выяснилось, ели они в трех кафе: музея «Хохловка», «FRESH MIX» и «Дикоросы». Во всех заведениях выявлены нарушения. «В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у 5 из 27 детей, прибывших из г. Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Питание группы детей было организовано в нескольких предприятиях общественного питания. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства», — говорится на сайте пермского управления Роспотребнадзора. Все кафе были закрыты по решению судов на 30 суток. Пострадавшие дети вернулись в Екатеринбург в удовлетворительном состоянии. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы опечатали кафе в музее «Хохловка».