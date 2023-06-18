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16 июня 2023

В кафе пермского музея отравились дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Медики диагностировали у детей острую кишечную инфекцию после посещения кафе Фото:

В кафе пермского архитектурно-этнографического музея «Хохловка» отравились дети. Специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении ряд нарушений, а суд постановил закрыть его на 30 дней. Об этом сообщает служба судебных приставов.

«Судебные приставы на месяц закрыли кафе архитектурно-этнографического музея „Хохловка“, в котором отравились дети. Сотрудниками надзорных органов были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что массовое отправление напитками произошло в сети магазинов «ХмельСолод». Пермские торговые точки после этого убрали из продажи все виды сидров.

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В кафе пермского архитектурно-этнографического музея «Хохловка» отравились дети. Специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении ряд нарушений, а суд постановил закрыть его на 30 дней. Об этом сообщает служба судебных приставов. «Судебные приставы на месяц закрыли кафе архитектурно-этнографического музея „Хохловка“, в котором отравились дети. Сотрудниками надзорных органов были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что массовое отправление напитками произошло в сети магазинов «ХмельСолод». Пермские торговые точки после этого убрали из продажи все виды сидров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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