В кафе пермского музея отравились дети

В кафе пермского архитектурно-этнографического музея «Хохловка» отравились дети. Специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении ряд нарушений, а суд постановил закрыть его на 30 дней. Об этом сообщает служба судебных приставов.
«Судебные приставы на месяц закрыли кафе архитектурно-этнографического музея „Хохловка“, в котором отравились дети. Сотрудниками надзорных органов были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказывало, что массовое отправление напитками произошло в сети магазинов «ХмельСолод». Пермские торговые точки после этого убрали из продажи все виды сидров.
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