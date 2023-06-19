Пьяный челябинец угнал автопогрузчик

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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Пьяного копейчанина за рулем угнанного автомобиля задержали ночью 19 июня Фото:

В Копейске (Челябинская область) 19 июня экипаж ДПС задержал пьяного водителя за рулем угнанного автопогрузчика. Как URA.RU рассказали в пресс-службе главного управления МВД по региону, внимание автомобилист привлек тем, что в темноте ехал с выключенными фарами.

«В Копейске экипаж ДПС задержал нетрезвого водителя автопогрузчика. На улице Калинина экипаж ДПС отдела ГИБДД обратил внимание на машину, которая двигалась с выключенными фарами», — рассказали в полиции.

Задержали водителя около двух часов ночи. За рулем оказался 35-летний мужчина, у которого отсутствовали удостоверяющие личность документы и бумаги на авто. Пояснить то, как оказался за рулем машины, водитель не смог. Сотрудники службы вызвали на место следственно-оперативную группу. Следом водителя доставили в отдел МВД для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, угон). Мужчина уже был судим за имущественные преступления. С него взята подписка о невыезде.

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В Копейске (Челябинская область) 19 июня экипаж ДПС задержал пьяного водителя за рулем угнанного автопогрузчика. Как URA.RU рассказали в пресс-службе главного управления МВД по региону, внимание автомобилист привлек тем, что в темноте ехал с выключенными фарами. «В Копейске экипаж ДПС задержал нетрезвого водителя автопогрузчика. На улице Калинина экипаж ДПС отдела ГИБДД обратил внимание на машину, которая двигалась с выключенными фарами», — рассказали в полиции. Задержали водителя около двух часов ночи. За рулем оказался 35-летний мужчина, у которого отсутствовали удостоверяющие личность документы и бумаги на авто. Пояснить то, как оказался за рулем машины, водитель не смог. Сотрудники службы вызвали на место следственно-оперативную группу. Следом водителя доставили в отдел МВД для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, угон). Мужчина уже был судим за имущественные преступления. С него взята подписка о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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