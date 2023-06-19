Пьяный челябинец угнал автопогрузчик

Пьяного копейчанина за рулем угнанного автомобиля задержали ночью 19 июня Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) 19 июня экипаж ДПС задержал пьяного водителя за рулем угнанного автопогрузчика. Как URA.RU рассказали в пресс-службе главного управления МВД по региону, внимание автомобилист привлек тем, что в темноте ехал с выключенными фарами.

«В Копейске экипаж ДПС задержал нетрезвого водителя автопогрузчика. На улице Калинина экипаж ДПС отдела ГИБДД обратил внимание на машину, которая двигалась с выключенными фарами», — рассказали в полиции.

Задержали водителя около двух часов ночи. За рулем оказался 35-летний мужчина, у которого отсутствовали удостоверяющие личность документы и бумаги на авто. Пояснить то, как оказался за рулем машины, водитель не смог. Сотрудники службы вызвали на место следственно-оперативную группу. Следом водителя доставили в отдел МВД для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, угон). Мужчина уже был судим за имущественные преступления. С него взята подписка о невыезде.