Глава СВР РФ: украинцев используют как пушечное мясо

19 июня 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Основная цель США — нанесение стратегического поражения РФ, заявил Сергей Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Великобритания ведут украинцев в бой, используя их как «пушечное мясо». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он уточнил, что таким образом Запад сохраняет жизни военных Штатов и Британии. «В оптике англосакской элиты украинцы являются „пушечным мясом“, которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», — сказал Нарышкин в интервью «Российской газете». По словам Нарышкина, основная цель США — нанесение стратегического поражения РФ. Глава СВР уточнил, что после гибели всех украинских военных им на замену придут польские и немецкие войска. Бывший немецкий наемник ВСУ Йонас Краценберг рассказал, что Украина использует иностранцев как «пушечное мясо», передате Life . Также он пожаловался на мизерную зарплату и невозможность оспаривать решения военного начальства в связи с незнанием языка. В хорватском издании Advance писали, что НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса», пишет «Царьград».



США и Великобритания ведут украинцев в бой, используя их как «пушечное мясо». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он уточнил, что таким образом Запад сохраняет жизни военных Штатов и Британии. «В оптике англосакской элиты украинцы являются „пушечным мясом“, которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», — сказал Нарышкин в интервью «Российской газете». По словам Нарышкина, основная цель США — нанесение стратегического поражения РФ. Глава СВР уточнил, что после гибели всех украинских военных им на замену придут польские и немецкие войска. Бывший немецкий наемник ВСУ Йонас Краценберг рассказал, что Украина использует иностранцев как «пушечное мясо», передате Life. Также он пожаловался на мизерную зарплату и невозможность оспаривать решения военного начальства в связи с незнанием языка. В хорватском издании Advance писали, что НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса», пишет «Царьград».