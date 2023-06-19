Глава СВР РФ: украинцев используют как пушечное мясо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Основная цель США — нанесение стратегического поражения РФ, заявил Сергей Нарышкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и Великобритания ведут украинцев в бой, используя их как «пушечное мясо». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он уточнил, что таким образом Запад сохраняет жизни военных Штатов и Британии.

«В оптике англосакской элиты украинцы являются „пушечным мясом“, которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», — сказал Нарышкин в интервью «Российской газете». По словам Нарышкина, основная цель США — нанесение стратегического поражения РФ. Глава СВР уточнил, что после гибели всех украинских военных им на замену придут польские и немецкие войска.

Бывший немецкий наемник ВСУ Йонас Краценберг рассказал, что Украина использует иностранцев как «пушечное мясо», передате Life. Также он пожаловался на мизерную зарплату и невозможность оспаривать решения военного начальства в связи с незнанием языка. В хорватском издании Advance писали, что НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса», пишет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США и Великобритания ведут украинцев в бой, используя их как «пушечное мясо». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он уточнил, что таким образом Запад сохраняет жизни военных Штатов и Британии. «В оптике англосакской элиты украинцы являются „пушечным мясом“, которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», — сказал Нарышкин в интервью «Российской газете». По словам Нарышкина, основная цель США — нанесение стратегического поражения РФ. Глава СВР уточнил, что после гибели всех украинских военных им на замену придут польские и немецкие войска. Бывший немецкий наемник ВСУ Йонас Краценберг рассказал, что Украина использует иностранцев как «пушечное мясо», передате Life. Также он пожаловался на мизерную зарплату и невозможность оспаривать решения военного начальства в связи с незнанием языка. В хорватском издании Advance писали, что НАТО готовится отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса», пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...