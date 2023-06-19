В Свердловской области взлетели цены на услуги ЖКХ и транспорта

На Среднем Урале подорожали услуги ЖКХ и транспорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области увеличился годовой темп инфляции до 2,73%, что выше чем по Уральскому федеральному округу (УрФО) и России в целом. Вместе с этим на Среднем Урале выросли цены на услуги ЖКХ и пассажирского транспорта. Информация об этом появилась на сайте Банка России.

«Годовой темп инфляции в Свердловской области в мае увеличился до 2,73%. Этот показатель выше, чем по УрФО (1,47%) и России (2,51%). Рост цен на услуги ЖКХ с января 2023 года (13,22%) поднялся в мае того же года до 14,66%. Рост стоимости услуг пассажирского транспорта в регионе за тот же период изменился с 12,14% на 15,22%», — следует из аналитики на сайте.

Специалисты связывают повышение цен с оживлением потребительского спроса на продовольственные и непродовольственные товары. Также свердловчане стали чаще пользоваться услугами туризма и транспорта.

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