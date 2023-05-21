21 мая 2023

В Екатеринбурге рухнули цены на гречку

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, гречка, греча, бакалея, продукты питания, гречневая крупа
Гречка подешевела на 40% Фото:

В магазинах Екатеринбурга стоимость гречки упала на 40%. Это следует из динамики цен магазинов на сервисе «Яндекс. Еда».

С 5 по 22 мая в екатеринбургских магазинах подешевела 800-граммовая пачка гречки со 164 до 99 рублей (-40%). Также со 154 рублей на 8% упала стоимость 500 граммов булгура, теперь она составляет 143 рубля.

За указанный промежуток времени стоимость риса, кускуса и перловки не изменилась. Данные актуальны на 22 мая 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за два месяца подорожали кускус и гречка. Средний рост их цен превысил 25%.

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В магазинах Екатеринбурга стоимость гречки упала на 40%. Это следует из динамики цен магазинов на сервисе «Яндекс. Еда». С 5 по 22 мая в екатеринбургских магазинах подешевела 800-граммовая пачка гречки со 164 до 99 рублей (-40%). Также со 154 рублей на 8% упала стоимость 500 граммов булгура, теперь она составляет 143 рубля. За указанный промежуток времени стоимость риса, кускуса и перловки не изменилась. Данные актуальны на 22 мая 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за два месяца подорожали кускус и гречка. Средний рост их цен превысил 25%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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