В Екатеринбурге рухнули цены на гречку

Гречка подешевела на 40%
В магазинах Екатеринбурга стоимость гречки упала на 40%. Это следует из динамики цен магазинов на сервисе «Яндекс. Еда».
С 5 по 22 мая в екатеринбургских магазинах подешевела 800-граммовая пачка гречки со 164 до 99 рублей (-40%). Также со 154 рублей на 8% упала стоимость 500 граммов булгура, теперь она составляет 143 рубля.
За указанный промежуток времени стоимость риса, кускуса и перловки не изменилась. Данные актуальны на 22 мая 2023 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за два месяца подорожали кускус и гречка. Средний рост их цен превысил 25%.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!