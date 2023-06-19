У курганца изъяли семь тысяч бутылок водки и коньяка

20 июня 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Полиция задержала мужчину, который незаконно продавал алкоголь и сигареты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У жителя села Половинное (Курганская область) изъяли более семи тысяч бутылок коньяка и водки, общий объем которых составил свыше 3,5 тысяч литров. Также в доме у мужчины нашли около двух тысяч пачек сигарет, сообщает «МВД Медиа». «Задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в продаже немаркированной спиртосодержащей и табачной продукции. По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты более семи тысяч бутылок водки и коньяка общим объемом свыше 3,5 тысячи литров, а также около двух тысяч пачек сигарет и более 500 литров спирта», — сообщается на сайте «МВД Медиа». По версии полиции, мужчина незаконно продавал алкоголь и сигареты частным лицам. На данный момент продукция направлена на экспертизу, а в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У жителя села Половинное (Курганская область) изъяли более семи тысяч бутылок коньяка и водки, общий объем которых составил свыше 3,5 тысяч литров. Также в доме у мужчины нашли около двух тысяч пачек сигарет, сообщает «МВД Медиа». «Задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в продаже немаркированной спиртосодержащей и табачной продукции. По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты более семи тысяч бутылок водки и коньяка общим объемом свыше 3,5 тысячи литров, а также около двух тысяч пачек сигарет и более 500 литров спирта», — сообщается на сайте «МВД Медиа». По версии полиции, мужчина незаконно продавал алкоголь и сигареты частным лицам. На данный момент продукция направлена на экспертизу, а в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.