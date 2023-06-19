19 июня 2023

У курганца изъяли семь тысяч бутылок водки и коньяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
Полиция задержала мужчину, который незаконно продавал алкоголь и сигареты Фото:

У жителя села Половинное (Курганская область) изъяли более семи тысяч бутылок коньяка и водки, общий объем которых составил свыше 3,5 тысяч литров. Также в доме у мужчины нашли около двух тысяч пачек сигарет, сообщает «МВД Медиа».

«Задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в продаже немаркированной спиртосодержащей и табачной продукции. По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты более семи тысяч бутылок водки и коньяка общим объемом свыше 3,5 тысячи литров, а также около двух тысяч пачек сигарет и более 500 литров спирта», — сообщается на сайте «МВД Медиа».

По версии полиции, мужчина незаконно продавал алкоголь и сигареты частным лицам. На данный момент продукция направлена на экспертизу, а в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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У жителя села Половинное (Курганская область) изъяли более семи тысяч бутылок коньяка и водки, общий объем которых составил свыше 3,5 тысяч литров. Также в доме у мужчины нашли около двух тысяч пачек сигарет, сообщает «МВД Медиа». «Задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в продаже немаркированной спиртосодержащей и табачной продукции. По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты более семи тысяч бутылок водки и коньяка общим объемом свыше 3,5 тысячи литров, а также около двух тысяч пачек сигарет и более 500 литров спирта», — сообщается на сайте «МВД Медиа». По версии полиции, мужчина незаконно продавал алкоголь и сигареты частным лицам. На данный момент продукция направлена на экспертизу, а в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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