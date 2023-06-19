В Курганской области ожидается ухудшение погоды

20 июня 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

В Курганской области ожидаются порывы ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 20 июня местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Период предупреждения до 20:00 20 июня. В отдельных районах области порывы ветра 15-20 м/с», — сообщает ЦГМС. В МЧС России по Курганской области жителей региона попросили отказаться от длительных поездок на автомобиле, не ходить под козырьками крыш. Также не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

В Курганской области 20 июня местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Период предупреждения до 20:00 20 июня. В отдельных районах области порывы ветра 15-20 м/с», — сообщает ЦГМС. В МЧС России по Курганской области жителей региона попросили отказаться от длительных поездок на автомобиле, не ходить под козырьками крыш. Также не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.