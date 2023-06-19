19 июня 2023

В Курганской области ожидается ухудшение погоды

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
В Курганской области ожидаются порывы ветра Фото:

В Курганской области 20 июня местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Период предупреждения до 20:00 20 июня. В отдельных районах области порывы ветра 15-20 м/с», — сообщает ЦГМС.

В МЧС России по Курганской области жителей региона попросили отказаться от длительных поездок на автомобиле, не ходить под козырьками крыш. Также не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

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В Курганской области 20 июня местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Период предупреждения до 20:00 20 июня. В отдельных районах области порывы ветра 15-20 м/с», — сообщает ЦГМС. В МЧС России по Курганской области жителей региона попросили отказаться от длительных поездок на автомобиле, не ходить под козырьками крыш. Также не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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