19 июня 2023

Читателей Welt возмутила беженка с Украины, оскорбившая арабских мигрантов

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Немцев возмутила беженка с Украины, отказывающаяся мыть пол за 12 евро в час Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Жителей Германии возмутила беженка с Украины, отказывающуюся на якобы низкооплачиваемую работу, к которой, по ее мнению, подходят арабские мигранты. Немцы назвали такое поведение девушки расизмом.

«Как понимать слова об „беженцах-арабах“? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это — чистейшей воды расизм!» — написал в комментариях к статье Die Welt пользователь с ником Marc Mu.

Беженка с Украины заявила, что работа по уборке в доме стоит горазда больше чем 12 евро в час. «Украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час», — рассказала украинка. Пользователь с псевдонимом Double A указал, что беженцы в первую очередь должны быть благодарны за те условия, которые им создали, прежде чем предъявлять претензии.

Ранее URA.RU сообщало, что украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. При этом в одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.

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Жителей Германии возмутила беженка с Украины, отказывающуюся на якобы низкооплачиваемую работу, к которой, по ее мнению, подходят арабские мигранты. Немцы назвали такое поведение девушки расизмом. «Как понимать слова об „беженцах-арабах“? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это — чистейшей воды расизм!» — написал в комментариях к статье Die Welt пользователь с ником Marc Mu. Беженка с Украины заявила, что работа по уборке в доме стоит горазда больше чем 12 евро в час. «Украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час», — рассказала украинка. Пользователь с псевдонимом Double A указал, что беженцы в первую очередь должны быть благодарны за те условия, которые им создали, прежде чем предъявлять претензии. Ранее URA.RU сообщало, что украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. При этом в одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.
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