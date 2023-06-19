Читателей Welt возмутила беженка с Украины, оскорбившая арабских мигрантов

20 июня 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Немцев возмутила беженка с Украины, отказывающаяся мыть пол за 12 евро в час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Жителей Германии возмутила беженка с Украины, отказывающуюся на якобы низкооплачиваемую работу, к которой, по ее мнению, подходят арабские мигранты. Немцы назвали такое поведение девушки расизмом. «Как понимать слова об „беженцах-арабах“? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это — чистейшей воды расизм!» — написал в комментариях к статье Die Welt пользователь с ником Marc Mu. Беженка с Украины заявила, что работа по уборке в доме стоит горазда больше чем 12 евро в час. «Украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час», — рассказала украинка. Пользователь с псевдонимом Double A указал, что беженцы в первую очередь должны быть благодарны за те условия, которые им создали, прежде чем предъявлять претензии. Ранее URA.RU сообщало, что украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. При этом в одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.

Жителей Германии возмутила беженка с Украины, отказывающуюся на якобы низкооплачиваемую работу, к которой, по ее мнению, подходят арабские мигранты. Немцы назвали такое поведение девушки расизмом. «Как понимать слова об „беженцах-арабах“? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это — чистейшей воды расизм!» — написал в комментариях к статье Die Welt пользователь с ником Marc Mu. Беженка с Украины заявила, что работа по уборке в доме стоит горазда больше чем 12 евро в час. «Украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час», — рассказала украинка. Пользователь с псевдонимом Double A указал, что беженцы в первую очередь должны быть благодарны за те условия, которые им создали, прежде чем предъявлять претензии. Ранее URA.RU сообщало, что украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. При этом в одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.