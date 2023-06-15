15 июня 2023

DM: украинские беженцы пожаловались, что их дети учат русский язык в школах Британии

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Украинские женщины пожаловались, что их детей заставляют учить русский в школах Британии Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. Об этом заявил журналист Ник Крэйвен.

«Беженцы с Украины с ужасом узнали, что в британских начальных школах их дети изучают русский язык», — пишет обозреватель газеты Daily Mail Ник Крэйвен. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях.

Одна украинка рассказала газете, что ее возмутили и другие аспекты обучения в британской школе. «Мой ребенок пришел домой и сказал, что существует 100 полов, меня это удивило», — пояснила одна из матерей.

С начала российской спецоперации в феврале 2022 года Великобритания продолжает поддерживать Украину. Британские власти принимают у себя беженцев и поставляют Киеву различное вооружение. Ранее URA.RU, что британцы обвинили украинских беженцев в мошенничестве.

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Украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. Об этом заявил журналист Ник Крэйвен. «Беженцы с Украины с ужасом узнали, что в британских начальных школах их дети изучают русский язык», — пишет обозреватель газеты Daily Mail Ник Крэйвен. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях. Одна украинка рассказала газете, что ее возмутили и другие аспекты обучения в британской школе. «Мой ребенок пришел домой и сказал, что существует 100 полов, меня это удивило», — пояснила одна из матерей. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года Великобритания продолжает поддерживать Украину. Британские власти принимают у себя беженцев и поставляют Киеву различное вооружение. Ранее URA.RU, что британцы обвинили украинских беженцев в мошенничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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