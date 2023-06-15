DM: украинские беженцы пожаловались, что их дети учат русский язык в школах Британии

16 июня 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Украинские женщины пожаловались, что их детей заставляют учить русский в школах Британии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. Об этом заявил журналист Ник Крэйвен. «Беженцы с Украины с ужасом узнали, что в британских начальных школах их дети изучают русский язык», — пишет обозреватель газеты Daily Mail Ник Крэйвен. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях. Одна украинка рассказала газете, что ее возмутили и другие аспекты обучения в британской школе. «Мой ребенок пришел домой и сказал, что существует 100 полов, меня это удивило», — пояснила одна из матерей. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года Великобритания продолжает поддерживать Украину. Британские власти принимают у себя беженцев и поставляют Киеву различное вооружение. Ранее URA.RU, что британцы обвинили украинских беженцев в мошенничестве.

Украинские беженцы пожаловались, что в школах Британии их детей заставляют учить русский язык. Об этом заявил журналист Ник Крэйвен. «Беженцы с Украины с ужасом узнали, что в британских начальных школах их дети изучают русский язык», — пишет обозреватель газеты Daily Mail Ник Крэйвен. В одной из школ отметили, что у них учатся дети из разных стран, поэтому им важно, чтобы все были в равных условиях. Одна украинка рассказала газете, что ее возмутили и другие аспекты обучения в британской школе. «Мой ребенок пришел домой и сказал, что существует 100 полов, меня это удивило», — пояснила одна из матерей. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года Великобритания продолжает поддерживать Украину. Британские власти принимают у себя беженцев и поставляют Киеву различное вооружение. Ранее URA.RU, что британцы обвинили украинских беженцев в мошенничестве.