В Киеве и Львове прозвучала серия взрывов

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
В нескольких украинских регионах прозвучала воздушная тревога Фото:

В Киеве и Львове, в ночь на 20 июня были слышны взрывы. По словам местных властей, там работает противовоздушная оборона.

«В Киеве <…> идет работа украинской противовоздушной обороны. В столице слышны звуки взрывов. <…> Во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на региональные власти. В украинской столице работает ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Также в украинских СМИ заявили о взрывах в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях. Кроме того, сообщается об ударах в Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также воздушная тревога звучала в ряде северных регионах Украины. Среди них: Черниговская, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская и другие области.

Ранее серия взрывов произошла в ночь на 13 июня. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала в части регионов тревога прекратилась ближе к утру, однако позже она возобновилась.

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В Киеве и Львове, в ночь на 20 июня были слышны взрывы. По словам местных властей, там работает противовоздушная оборона. «В Киеве <…> идет работа украинской противовоздушной обороны. В столице слышны звуки взрывов. <…> Во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на региональные власти. В украинской столице работает ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации. Также в украинских СМИ заявили о взрывах в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях. Кроме того, сообщается об ударах в Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также воздушная тревога звучала в ряде северных регионах Украины. Среди них: Черниговская, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская и другие области. Ранее серия взрывов произошла в ночь на 13 июня. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала в части регионов тревога прекратилась ближе к утру, однако позже она возобновилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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