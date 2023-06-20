В Киеве и Львове прозвучала серия взрывов

В нескольких украинских регионах прозвучала воздушная тревога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Киеве и Львове, в ночь на 20 июня были слышны взрывы. По словам местных властей, там работает противовоздушная оборона.

«В Киеве <…> идет работа украинской противовоздушной обороны. В столице слышны звуки взрывов. <…> Во Львове во время воздушной тревоги раздались взрывы», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на региональные власти. В украинской столице работает ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Также в украинских СМИ заявили о взрывах в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях. Кроме того, сообщается об ударах в Николаевской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также воздушная тревога звучала в ряде северных регионах Украины. Среди них: Черниговская, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская и другие области.

Ранее серия взрывов произошла в ночь на 13 июня. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала в части регионов тревога прекратилась ближе к утру, однако позже она возобновилась.