По всей Украине была объявлена воздушная тревога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 13 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в разных регионах страны. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. URA.RU приводит главную информацию, которая известна на данный момент.

Первые взрывы раздались в 2:19 в Днепре. Чуть позже, в 3:17, о них сообщили в Кривом Роге. Взрывы также услышали жители Харькова. По данным украинского телеканала ТСН, воздушная тревога прозвучала в 3:00 еще перед большинством взрывов.

Позднее о грохоте сообщили в Киеве и Киевской области. Власти украинской столицы заявили, что в городе работает противовоздушная оборона.

Спустя время стало известно о пожаре на складском помещении в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также экс-мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил о прилетах по промышленным объектам в городе.

Также взрывы были зафиксированы в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировградской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Сначала воздушная тревога в стране была объявлена везде, кроме западных регионов, однако позже сирены зазвучали по всей Украине. Ближе к утру по стране начались отбои тревоги.

Утром тревога была вновь объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Также сирену услышали в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР, сообщили власти страны.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.