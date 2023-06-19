19 июня 2023

В отдаленных поселениях ЯНАО возведут православные храмы

Губернатор ЯНАО поддержал идею возведения храма на северных окраинах
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, храм, церковь, деревянное зодчество, меркушино
Срубы из архангельской сосны привезут в Гыду, Новый Порт и Мыс Каменный Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал идею о возведении в северных окраинах храмы из архангельской сосны. Новые храмы появятся в селе Гыда, в Новом Порту и Мысе Каменном. Об этом сообщает пресс-служба департамента внешних связей ЯНАО.

«Во время летней навигации в село Гыда, в Новой Порт и Мыс Каменный доставят срубы храмов из архангельской сосны. Это добрая традиция, которую активно поддерживает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении пресс-службы.

С Салехардской епархией Русской православной церкви согласованы проекты и места для возведения храма. Площадь объектов в селе Гыда составляет 83 кв. метра, Новом Порту — 70 кв. метров, в Мысе Каменном — 57 кв. метра.

Монтаж и заведение под крышу запланированы летом этого года. Установка куполов и внутренние строительные работы начнутся только в 2024 году. АО «Салехардский речной порт» окажет помощь в доставке срубов и комплектующих материалов в Мыс Каменный и Новый порт с весом 300 тонн. Срубы из сосны изготовлены ручным способом, с помощью пил и топоров мастерами из Архангельской области.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал идею о возведении в северных окраинах храмы из архангельской сосны. Новые храмы появятся в селе Гыда, в Новом Порту и Мысе Каменном. Об этом сообщает пресс-служба департамента внешних связей ЯНАО. «Во время летней навигации в село Гыда, в Новой Порт и Мыс Каменный доставят срубы храмов из архангельской сосны. Это добрая традиция, которую активно поддерживает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении пресс-службы. С Салехардской епархией Русской православной церкви согласованы проекты и места для возведения храма. Площадь объектов в селе Гыда составляет 83 кв. метра, Новом Порту — 70 кв. метров, в Мысе Каменном — 57 кв. метра. Монтаж и заведение под крышу запланированы летом этого года. Установка куполов и внутренние строительные работы начнутся только в 2024 году. АО «Салехардский речной порт» окажет помощь в доставке срубов и комплектующих материалов в Мыс Каменный и Новый порт с весом 300 тонн. Срубы из сосны изготовлены ручным способом, с помощью пил и топоров мастерами из Архангельской области.
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