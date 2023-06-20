В России разрешили осужденным заключать контракт на военную службу

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, военные, солдаты, военная служба, срочники, автоматы калашникова, рядовые
Осужденные во время мобилизации смогут заключать контракт на военную службу Фото:

Осужденные в местах заключения могут быть добровольно призваны на военную службу по контракту. Законопроект принят Госдумой во время планерного заседания. Уточняется, что это возможно лишь при военном времени или мобилизации.

«Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. Трансляция доступна на официальном сайте органа законодательной власти. Согласно законопроекту, те, кто совершил нетяжкие преступления, смогут заключить контракт в период мобилизации либо в военное время.

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Осужденные в местах заключения могут быть добровольно призваны на военную службу по контракту. Законопроект принят Госдумой во время планерного заседания. Уточняется, что это возможно лишь при военном времени или мобилизации. «Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. Трансляция доступна на официальном сайте органа законодательной власти. Согласно законопроекту, те, кто совершил нетяжкие преступления, смогут заключить контракт в период мобилизации либо в военное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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