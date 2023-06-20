В России разрешили осужденным заключать контракт на военную службу

Осужденные во время мобилизации смогут заключать контракт на военную службу
Осужденные в местах заключения могут быть добровольно призваны на военную службу по контракту. Законопроект принят Госдумой во время планерного заседания. Уточняется, что это возможно лишь при военном времени или мобилизации.
«Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. Трансляция доступна на официальном
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