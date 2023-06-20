Власти ХМАО в спешке готовили соглашение о программе «Сотрудничество» Югры, ЯНАО и Тюменской области к ПМЭФ, чтобы перебить негативную повестку, созданную депутатом Михаилом Селюковым. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.
«После того, как либерал-демократ Селюков озвучил свою скандальную инициативу о запрете выборов тюменского губернатора на территории Югры, спикер окружного заксобрания Борис Хохряков, не дожидаясь очередного заседания думы, срочно провел заочное голосование, так что на питерский форум губернаторы „матрешки“ отправились с железобетонным подтверждением своей нерушимой дружбы», — сообщил инсайдер.
В разговоре с журналистом агентства несколько депутатов подтвердили проведение заочного голосования как по межрегиональному соглашению в рамках программы «Сотрудничество», так и по работе избирательных комиссий в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Голосование было проведено заочно, практически накануне ПМЭФ, хотя до конца действия программы еще два года», — прокомментировал один из парламентариев на условиях анонимности.
Пресс-служба окружной думы 19 июня направила URA.RU релиз о заочном голосовании по принятию договора между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Соответствующее постановление подписал председатель Борис Хохряков», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что Югра, Ямал и Тюменская область продлили программу сотрудничества до 2035 года. Губернаторы трех регионов подписали соглашение на ПМЭФ.
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