Власти ХМАО ускорили принятие соглашения о программе «Сотрудничество», перебив интригу ЛДПР. Инсайд

20 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дума ХМАО заочно принимала соглашение о программе «Сотрудничество» Фото: Александр Григоренко © URA.RU Власти ХМАО в спешке готовили соглашение о программе «Сотрудничество» Югры, ЯНАО и Тюменской области к ПМЭФ, чтобы перебить негативную повестку, созданную депутатом Михаилом Селюковым. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «После того, как либерал-демократ Селюков озвучил свою скандальную инициативу о запрете выборов тюменского губернатора на территории Югры, спикер окружного заксобрания Борис Хохряков, не дожидаясь очередного заседания думы, срочно провел заочное голосование, так что на питерский форум губернаторы „матрешки“ отправились с железобетонным подтверждением своей нерушимой дружбы», — сообщил инсайдер. В разговоре с журналистом агентства несколько депутатов подтвердили проведение заочного голосования как по межрегиональному соглашению в рамках программы «Сотрудничество», так и по работе избирательных комиссий в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Голосование было проведено заочно, практически накануне ПМЭФ, хотя до конца действия программы еще два года», — прокомментировал один из парламентариев на условиях анонимности. Пресс-служба окружной думы 19 июня направила URA.RU релиз о заочном голосовании по принятию договора между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Соответствующее постановление подписал председатель Борис Хохряков», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что Югра, Ямал и Тюменская область продлили программу сотрудничества до 2035 года. Губернаторы трех регионов подписали соглашение на ПМЭФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО в спешке готовили соглашение о программе «Сотрудничество» Югры, ЯНАО и Тюменской области к ПМЭФ, чтобы перебить негативную повестку, созданную депутатом Михаилом Селюковым. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «После того, как либерал-демократ Селюков озвучил свою скандальную инициативу о запрете выборов тюменского губернатора на территории Югры, спикер окружного заксобрания Борис Хохряков, не дожидаясь очередного заседания думы, срочно провел заочное голосование, так что на питерский форум губернаторы „матрешки“ отправились с железобетонным подтверждением своей нерушимой дружбы», — сообщил инсайдер. В разговоре с журналистом агентства несколько депутатов подтвердили проведение заочного голосования как по межрегиональному соглашению в рамках программы «Сотрудничество», так и по работе избирательных комиссий в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Голосование было проведено заочно, практически накануне ПМЭФ, хотя до конца действия программы еще два года», — прокомментировал один из парламентариев на условиях анонимности. Пресс-служба окружной думы 19 июня направила URA.RU релиз о заочном голосовании по принятию договора между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Соответствующее постановление подписал председатель Борис Хохряков», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что Югра, Ямал и Тюменская область продлили программу сотрудничества до 2035 года. Губернаторы трех регионов подписали соглашение на ПМЭФ.