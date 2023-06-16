16 июня 2023

Ямал, Тюменская область и ХМАО продлили программу сотрудничества

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, соглашение о сотрудничестве, часы, наручные часы, подписание договора, подписание документа, руки
Действие программы продлено до 2035 года Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Три региона: Ямал, Тюменская область и ХМАО, продлили действие программы «Сотрудничество» до 2035 года. Соответствующий документ был подписан во время ПМЭФ.

«Действие программы „Сотрудничество“ продлено до 2035 года. Подписи в соглашении поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума», — говорится на сайте правительства ЯНАО.

В рамках программы, которая работает уже 20 лет, осуществляется взаиможействие между тремя регионами по различным направлениям улучшения жизни свыше четырех миллионов человек. Это программы переселения, медпомощи, культурного обмена, развитие транспортно-дорожной сети, улучшения экологии и социальная помощь.

Ранее в рамках ПМЭФ Путин назвал ЯНАО одним из лидеров списка прогрессивных перемен в национальном рейтинге инвестиционного климата. Президент подчеркнул, что этому предшествовала большая работа и пожелал коллегам дальнейших успехов.

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Три региона: Ямал, Тюменская область и ХМАО, продлили действие программы «Сотрудничество» до 2035 года. Соответствующий документ был подписан во время ПМЭФ. «Действие программы „Сотрудничество“ продлено до 2035 года. Подписи в соглашении поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума», — говорится на сайте правительства ЯНАО. В рамках программы, которая работает уже 20 лет, осуществляется взаиможействие между тремя регионами по различным направлениям улучшения жизни свыше четырех миллионов человек. Это программы переселения, медпомощи, культурного обмена, развитие транспортно-дорожной сети, улучшения экологии и социальная помощь. Ранее в рамках ПМЭФ Путин назвал ЯНАО одним из лидеров списка прогрессивных перемен в национальном рейтинге инвестиционного климата. Президент подчеркнул, что этому предшествовала большая работа и пожелал коллегам дальнейших успехов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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