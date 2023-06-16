Ямал, Тюменская область и ХМАО продлили программу сотрудничества

17 июня 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Действие программы продлено до 2035 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Три региона: Ямал, Тюменская область и ХМАО, продлили действие программы «Сотрудничество» до 2035 года. Соответствующий документ был подписан во время ПМЭФ. «Действие программы „Сотрудничество“ продлено до 2035 года. Подписи в соглашении поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума», — говорится на сайте правительства ЯНАО. В рамках программы, которая работает уже 20 лет, осуществляется взаиможействие между тремя регионами по различным направлениям улучшения жизни свыше четырех миллионов человек. Это программы переселения, медпомощи, культурного обмена, развитие транспортно-дорожной сети, улучшения экологии и социальная помощь. Ранее в рамках ПМЭФ Путин назвал ЯНАО одним из лидеров списка прогрессивных перемен в национальном рейтинге инвестиционного климата. Президент подчеркнул, что этому предшествовала большая работа и пожелал коллегам дальнейших успехов.

Три региона: Ямал, Тюменская область и ХМАО, продлили действие программы «Сотрудничество» до 2035 года. Соответствующий документ был подписан во время ПМЭФ. «Действие программы „Сотрудничество“ продлено до 2035 года. Подписи в соглашении поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время Петербургского международного экономического форума», — говорится на сайте правительства ЯНАО. В рамках программы, которая работает уже 20 лет, осуществляется взаиможействие между тремя регионами по различным направлениям улучшения жизни свыше четырех миллионов человек. Это программы переселения, медпомощи, культурного обмена, развитие транспортно-дорожной сети, улучшения экологии и социальная помощь. Ранее в рамках ПМЭФ Путин назвал ЯНАО одним из лидеров списка прогрессивных перемен в национальном рейтинге инвестиционного климата. Президент подчеркнул, что этому предшествовала большая работа и пожелал коллегам дальнейших успехов.