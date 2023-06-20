Пентагон: гибель украинцев в контрнаступлении входила в планы США 21 июня 2023 в 00:15 Размер текста - 17 + Потери являются печальной частью конфликта, заявили в Пентагоне Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон считает гибель украинских солдат в ходе контрнаступления характерной чертой конфликта, которую США включали в свои планы. С таким заявлением выступила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этого конфликта», — рассказала Сингх в ходе брифинга, комментируя потери ВСУ при контрнаступлении. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. Вашингтон считает гибель украинских солдат в ходе контрнаступления характерной чертой конфликта, которую США включали в свои планы. С таким заявлением выступила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. «Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этого конфликта», — рассказала Сингх в ходе брифинга, комментируя потери ВСУ при контрнаступлении. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям