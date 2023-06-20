Крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» войдут в состав ВМФ в этом году

21 июня 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

В России флот пополняется новыми подлодками Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В состав военно-морского флота (ВМФ) России в этом году войдут крейсер «Император Александр III» и атомная подводная лодка «Красноярск». Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «„Севмаш“ должен сдать флоту по одной атомной подводной лодке проектов „Борей-А“ („Император Александр III“) и „Ясень-М“ („Красноярск“). Адмиралтейские верфи построят три дизель-электрические подводные лодки проектов „Лада“ и „Варшавянка“», — приводит ТАСС слова Рахманова. По данным агентства, «Император Александр III» стал седьмым атомным подводным ракетным крейсером. Его заложили в декабре 2015 года, а спустили на воду в декабре 2022. Ранее Алексей Рахманов рассказал, что военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. По его словам, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода.

В состав военно-морского флота (ВМФ) России в этом году войдут крейсер «Император Александр III» и атомная подводная лодка «Красноярск». Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «„Севмаш“ должен сдать флоту по одной атомной подводной лодке проектов „Борей-А“ („Император Александр III“) и „Ясень-М“ („Красноярск“). Адмиралтейские верфи построят три дизель-электрические подводные лодки проектов „Лада“ и „Варшавянка“», — приводит ТАСС слова Рахманова. По данным агентства, «Император Александр III» стал седьмым атомным подводным ракетным крейсером. Его заложили в декабре 2015 года, а спустили на воду в декабре 2022. Ранее Алексей Рахманов рассказал, что военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. По его словам, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода.