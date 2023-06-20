20 июня 2023

Крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» войдут в состав ВМФ в этом году

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
В России флот пополняется новыми подлодками Фото:

В состав военно-морского флота (ВМФ) России в этом году войдут крейсер «Император Александр III» и атомная подводная лодка «Красноярск». Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«„Севмаш“ должен сдать флоту по одной атомной подводной лодке проектов „Борей-А“ („Император Александр III“) и „Ясень-М“ („Красноярск“). Адмиралтейские верфи построят три дизель-электрические подводные лодки проектов „Лада“ и „Варшавянка“», — приводит ТАСС слова Рахманова.

По данным агентства, «Император Александр III» стал седьмым атомным подводным ракетным крейсером. Его заложили в декабре 2015 года, а спустили на воду в декабре 2022.

Ранее Алексей Рахманов рассказал, что военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. По его словам, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода.

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В состав военно-морского флота (ВМФ) России в этом году войдут крейсер «Император Александр III» и атомная подводная лодка «Красноярск». Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «„Севмаш“ должен сдать флоту по одной атомной подводной лодке проектов „Борей-А“ („Император Александр III“) и „Ясень-М“ („Красноярск“). Адмиралтейские верфи построят три дизель-электрические подводные лодки проектов „Лада“ и „Варшавянка“», — приводит ТАСС слова Рахманова. По данным агентства, «Император Александр III» стал седьмым атомным подводным ракетным крейсером. Его заложили в декабре 2015 года, а спустили на воду в декабре 2022. Ранее Алексей Рахманов рассказал, что военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. По его словам, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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