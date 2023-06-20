Среднемесячная зарплата жителей ЯНАО превысила 134 тысячи рублей. Скрин

21 июня 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата жителей ЯНАО составила 134 748 рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Средняя зарплата за месяц у сотрудников предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе составила 134,7 тысячи рублей. Данные опубликовал Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январе—марте 2023 года составила 134 748 рублей или 104,1% в реальном исчислении к январю-марту 2022 года», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что, по данным Тюменьстата, на январь — ноябрь 2022 уровень средней заработной платы в ЯНАО составлял 128,6 тысячи рублей. А в 2021 году за аналогичный период жители округа зарабатывали в среднем 114,2 тысячи рублей. Скрин: презентация Тюменьстат

Средняя зарплата за месяц у сотрудников предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе составила 134,7 тысячи рублей. Данные опубликовал Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январе—марте 2023 года составила 134 748 рублей или 104,1% в реальном исчислении к январю-марту 2022 года», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что, по данным Тюменьстата, на январь — ноябрь 2022 уровень средней заработной платы в ЯНАО составлял 128,6 тысячи рублей. А в 2021 году за аналогичный период жители округа зарабатывали в среднем 114,2 тысячи рублей.