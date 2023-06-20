20 июня 2023
19 июня 2023

Среднемесячная зарплата жителей ЯНАО превысила 134 тысячи рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата жителей ЯНАО составила 134 748 рублей Фото:

Средняя зарплата за месяц у сотрудников предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе составила 134,7 тысячи рублей. Данные опубликовал Тюменьстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январе—марте 2023 года составила 134 748 рублей или 104,1% в реальном исчислении к январю-марту 2022 года», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что, по данным Тюменьстата, на январь — ноябрь 2022 уровень средней заработной платы в ЯНАО составлял 128,6 тысячи рублей. А в 2021 году за аналогичный период жители округа зарабатывали в среднем 114,2 тысячи рублей.

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Средняя зарплата за месяц у сотрудников предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе составила 134,7 тысячи рублей. Данные опубликовал Тюменьстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций январе—марте 2023 года составила 134 748 рублей или 104,1% в реальном исчислении к январю-марту 2022 года», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что, по данным Тюменьстата, на январь — ноябрь 2022 уровень средней заработной платы в ЯНАО составлял 128,6 тысячи рублей. А в 2021 году за аналогичный период жители округа зарабатывали в среднем 114,2 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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