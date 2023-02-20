У жителей ЯНАО увеличилась среднемесячная зарплата

Тюменьстат: номинальная зарплата жителей ЯНАО выросла до 128 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей ЯНАО составила 128,6 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя зарплата сотрудников организаций в Ямало-Ненецком автономном округе в январе—ноябре 2022 года составила 128,6 тысячи рублей. Как сообщает Тюменьстат, за аналогичный период 2021 года она составляла 114,2 тысячи рублей.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе—ноябре 2022 года сложилась на уровне 128626 рублей или 101,5% в реальном исчислении к январю-ноябрю 2021 года», — сообщается на сайте Тюменьстата.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 43,8% работников имеют заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц. ЯНАО занял вторую строчку в рейтинге регионов РФ по уровню и распределению зарплат. Диапазон распространенных зарплат в ЯНАО — от 60 до 152 тысяч рублей.