У жителей ЯНАО увеличилась среднемесячная зарплата

Средняя зарплата сотрудников организаций в Ямало-Ненецком автономном округе в январе—ноябре 2022 года составила 128,6 тысячи рублей. Как сообщает Тюменьстат, за аналогичный период 2021 года она составляла 114,2 тысячи рублей.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе—ноябре 2022 года сложилась на уровне 128626 рублей или 101,5% в реальном исчислении к январю-ноябрю 2021 года», — сообщается на сайте Тюменьстата.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 43,8% работников имеют заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц. ЯНАО занял вторую строчку в рейтинге регионов РФ по уровню и распределению зарплат. Диапазон распространенных зарплат в ЯНАО — от 60 до 152 тысяч рублей.
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