В Перми в 30 раз вырос спрос на китайские авто

21 июня 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

За май в Пермском крае было куплено 124 авто марки Haval Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края за май 2023 года купили 124 новых авто китайского производителя Haval. Это на 120, или в 31 раз, больше, чем в том же месяце предыдущего года. «Второе место по доле продаж занял китайский бренд Haval — 124 автомобиля против 4 машин в мае 2022-го, рост составил 3000%», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на отчет, подготовленный информационным агентством «Автомаркетолог» и компанией VERRA. Это примерно десятая часть всех проданных новых авто в регионе за май текущего года (1250 машин). На первом месте по продажам традиционно расположились авто отечественного производителя Lada. Их пермяки купили за месяц 613 штук, что больше на 456 машин, чем в мае 2022 года. Остальные места в топ пять продаваемых авто заняли китайские бренды Chery (94 проданных авто), Geely (51) и Omoda (50). Продажи упали у авто марок Hyundai, Kia, Renault, Mercedes-Benz, Nissan и Tesla.

Жители Пермского края за май 2023 года купили 124 новых авто китайского производителя Haval. Это на 120, или в 31 раз, больше, чем в том же месяце предыдущего года. «Второе место по доле продаж занял китайский бренд Haval — 124 автомобиля против 4 машин в мае 2022-го, рост составил 3000%», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на отчет, подготовленный информационным агентством «Автомаркетолог» и компанией VERRA. Это примерно десятая часть всех проданных новых авто в регионе за май текущего года (1250 машин). На первом месте по продажам традиционно расположились авто отечественного производителя Lada. Их пермяки купили за месяц 613 штук, что больше на 456 машин, чем в мае 2022 года. Остальные места в топ пять продаваемых авто заняли китайские бренды Chery (94 проданных авто), Geely (51) и Omoda (50). Продажи упали у авто марок Hyundai, Kia, Renault, Mercedes-Benz, Nissan и Tesla.