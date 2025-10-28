В Перми огромную свалку с опасными отходами не могут ликвидировать с 2022 года

Свалка промотходов еще долго будет отравлять пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ выделило Пермскому краю 300 млн рублей для ликвидации свалки опасных промышленных отходов. Она находится на территории Перми много лет, но рекультивировать ее получится только в 2027 году.

«Несанкционированная свалка находится в полутора километрах от микрорайона Нижняя Мостовая, вблизи нескольких СНТ, реки Мостовая и Шустовки, которая впадает в Каму. Площадь свалки — 11,16 га, объем отходов IV и V классов опасности составляет 236 309 кубометров. Численность населения, находящегося в пределах воздействия объекта — более миллиона человек», — говорится на сайте минприроды Прикамья.