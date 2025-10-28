Пермские единороссы решили, кто сядет в кресло депутата вместо ставшего сенатором Вячеслава Григорьева
Мандат депутата должен перейти к Станиславу Швецову
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае единороссы определились с кандидатом, которому достанется мандат депутата заксобрания, ставший вакантным после ухода Вячеслава Григорева в Совет Федерации. Президиум реготделения партии предложил отдать его Станиславу Швецову. Об этом стало известно по итогам заседания президиума регионального политсовета ЕР, состоявшегося во вторник, 28 октября.
«В рамках заседания пермского регионального политсовета партии было принято решение предложить избиркому Прикамья для замещения вакантного депутатского мандата законодательного собрания края кандидатуру Станислава Швецова», — сообщает пресс-служба прикамских единороссов.
Швецов возглавляет исполком регионального отделения ЕР. URA.RU рассказывало, что он является основным претендентом на вакантное кресло парламентария. Вице-спикер законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев сложил с себя депутатские полномочия в связи с назначением сенатором в Совфед от региона.
