Пермские единороссы решили, кто сядет в кресло депутата вместо ставшего сенатором Вячеслава Григорьева

В Пермском крае единороссы определились с кандидатом, которому достанется мандат депутата заксобрания, ставший вакантным после ухода Вячеслава Григорева в Совет Федерации. Президиум реготделения партии предложил отдать его Станиславу Швецову. Об этом стало известно по итогам заседания президиума регионального политсовета ЕР, состоявшегося во вторник, 28 октября.