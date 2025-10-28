Пермские депутаты одобрили передачу городских автобусов на оборонный завод

Предложение о смене собственности направил в мэрию Перми пороховой завод Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты поддержали передачу автобусов МУП «Пермгорэлектротранс» в собственность РФ на заседании пермской гордумы. Они используются для перевозки сотрудников порохового завода с июля 2025 года.

«Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Он единогласно принял проект с учетом предложений. Прошу проект решения поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Алексей Овчинников. «За» проголосовали все присутствующие депутаты.