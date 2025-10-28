Логотип РИА URA.RU
Пермские депутаты одобрили передачу городских автобусов на оборонный завод

Мэрия Перми передает два автобуса на пороховой завод
28 октября 2025 в 13:26
Предложение о смене собственности направил в мэрию Перми пороховой завод

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты поддержали передачу автобусов МУП «Пермгорэлектротранс» в собственность РФ на заседании пермской гордумы. Они используются для перевозки сотрудников порохового завода с июля 2025 года.

«Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Он единогласно принял проект с учетом предложений. Прошу проект решения поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Алексей Овчинников. «За» проголосовали все присутствующие депутаты.

Ранее URA.RU рассказывало, что два автобуса Volgabus 2019 года выпуска планируют передать пороховому заводу. Транспорт больше не используется на городских маршрутах из-за несоответствия требованиям новых пятилетних контрактов.

