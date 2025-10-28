Егор Крид анонсировал концерт в Перми
28 октября 2025 в 13:28
Егор Крид едет в Пермь
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Популярный певец Егор Крид весной выступит в Перми. В УДС «Молот» уже начали продавать билеты на шоу, которые стоят до 8 000 рублей.
«Минимальная цена на билет — 2 000 рублей. Самые дорогие стоят 8 000», — убедился корреспондент URA.RU, следящий за продажами.
В последний раз Крид выступал в Перми в апреле. Тогда он собрал полный зал дворца спорта. Шоу вызвало ажиотаж у подростков.
