Егор Крид анонсировал концерт в Перми

Популярный певец Егор Крид весной выступит в Перми. В УДС «Молот» уже начали продавать билеты на шоу, которые стоят до 8 000 рублей.

В последний раз Крид выступал в Перми в апреле. Тогда он собрал полный зал дворца спорта. Шоу вызвало ажиотаж у подростков.