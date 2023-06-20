В Надыме (ЯНАО) следователи закончили расследование убийства местного жителя. По их версии, мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей и гостьей, после чего между ними произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
«Установлено, что накануне в квартире во время распития спиртных напитков произошел конфликт между погибшим и его 34-летней гостьей. Женщина, вооружившись ножом, нанесла хозяину квартиры не менее 12 ударов в различные части тела. Его сожительница, 1977 года рождения, присоединилась к действиям подруги и нанесла потерпевшему удар топором в область головы. Затем обвиняемые покинули квартиру и в дальнейшем предприняли попытки уничтожить следы причастности к преступлению и создать себе алиби», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что обе женщины ранее привлекались к уголовной ответственности.
При этом была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что одна из женщин была невменяема в момент убийства. Сейчас дело направлено в суд, где ей выберут меры принудительного лечения.
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