Следователи рассказали, как две жительницы Надыма убили своего собутыльника. Видео

В Надыме следователи закончили расследование убийства местного жителя

21 июня 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Следователи установили, как произошло убийство Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) следователи закончили расследование убийства местного жителя. По их версии, мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей и гостьей, после чего между ними произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «Установлено, что накануне в квартире во время распития спиртных напитков произошел конфликт между погибшим и его 34-летней гостьей. Женщина, вооружившись ножом, нанесла хозяину квартиры не менее 12 ударов в различные части тела. Его сожительница, 1977 года рождения, присоединилась к действиям подруги и нанесла потерпевшему удар топором в область головы. Затем обвиняемые покинули квартиру и в дальнейшем предприняли попытки уничтожить следы причастности к преступлению и создать себе алиби», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что обе женщины ранее привлекались к уголовной ответственности. При этом была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что одна из женщин была невменяема в момент убийства. Сейчас дело направлено в суд, где ей выберут меры принудительного лечения.

В Надыме (ЯНАО) следователи закончили расследование убийства местного жителя. По их версии, мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей и гостьей, после чего между ними произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «Установлено, что накануне в квартире во время распития спиртных напитков произошел конфликт между погибшим и его 34-летней гостьей. Женщина, вооружившись ножом, нанесла хозяину квартиры не менее 12 ударов в различные части тела. Его сожительница, 1977 года рождения, присоединилась к действиям подруги и нанесла потерпевшему удар топором в область головы. Затем обвиняемые покинули квартиру и в дальнейшем предприняли попытки уничтожить следы причастности к преступлению и создать себе алиби», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что обе женщины ранее привлекались к уголовной ответственности. При этом была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что одна из женщин была невменяема в момент убийства. Сейчас дело направлено в суд, где ей выберут меры принудительного лечения.