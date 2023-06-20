20 июня 2023
19 июня 2023

Следователи рассказали, как две жительницы Надыма убили своего собутыльника. Видео

В Надыме следователи закончили расследование убийства местного жителя
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Следователи установили, как произошло убийство Фото:

В Надыме (ЯНАО) следователи закончили расследование убийства местного жителя. По их версии, мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей и гостьей, после чего между ними произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«Установлено, что накануне в квартире во время распития спиртных напитков произошел конфликт между погибшим и его 34-летней гостьей. Женщина, вооружившись ножом, нанесла хозяину квартиры не менее 12 ударов в различные части тела. Его сожительница, 1977 года рождения, присоединилась к действиям подруги и нанесла потерпевшему удар топором в область головы. Затем обвиняемые покинули квартиру и в дальнейшем предприняли попытки уничтожить следы причастности к преступлению и создать себе алиби», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что обе женщины ранее привлекались к уголовной ответственности.

При этом была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что одна из женщин была невменяема в момент убийства. Сейчас дело направлено в суд, где ей выберут меры принудительного лечения.

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В Надыме (ЯНАО) следователи закончили расследование убийства местного жителя. По их версии, мужчина распивал алкоголь вместе с сожительницей и гостьей, после чего между ними произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «Установлено, что накануне в квартире во время распития спиртных напитков произошел конфликт между погибшим и его 34-летней гостьей. Женщина, вооружившись ножом, нанесла хозяину квартиры не менее 12 ударов в различные части тела. Его сожительница, 1977 года рождения, присоединилась к действиям подруги и нанесла потерпевшему удар топором в область головы. Затем обвиняемые покинули квартиру и в дальнейшем предприняли попытки уничтожить следы причастности к преступлению и создать себе алиби», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что обе женщины ранее привлекались к уголовной ответственности. При этом была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что одна из женщин была невменяема в момент убийства. Сейчас дело направлено в суд, где ей выберут меры принудительного лечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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