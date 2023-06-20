Челябинская телебашня станет «Свечой памяти» 22 июня

На телебашне будет высвечиваться надпись «Никто не забыт, ничто не забыто»
В день начала Великой Отечественной войны челябинская телебашня станет «Свечой памяти». Об этом URA.RU сообщили в администрации Челябинска.
«Завтра, 22 июня 2023 года, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне. Подсветка появится в память о годовщине начала Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе города.
С 22:45 до 01:00 на телебашне появится символ — «Свеча памяти». Будет высвечиваться надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и другие символы Великой Победы.
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