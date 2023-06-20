Челябинская телебашня станет «Свечой памяти» 22 июня

21 июня 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

На телебашне будет высвечиваться надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В день начала Великой Отечественной войны челябинская телебашня станет «Свечой памяти». Об этом URA.RU сообщили в администрации Челябинска. «Завтра, 22 июня 2023 года, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне. Подсветка появится в память о годовщине начала Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе города. С 22:45 до 01:00 на телебашне появится символ — «Свеча памяти». Будет высвечиваться надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и другие символы Великой Победы.

В день начала Великой Отечественной войны челябинская телебашня станет «Свечой памяти». Об этом URA.RU сообщили в администрации Челябинска. «Завтра, 22 июня 2023 года, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне. Подсветка появится в память о годовщине начала Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе города. С 22:45 до 01:00 на телебашне появится символ — «Свеча памяти». Будет высвечиваться надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и другие символы Великой Победы.