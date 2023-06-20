Любимый курганский коллектив Шумкова уедет в Беларусь

Курганский ансамбль «Цветень» выступит на фестивале в Витебске

21 июня 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Курганский народный коллектив опубликовал график своих ближайших концертов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский заслуженный коллектив «Цветень» в июле выступит в городе Витебск в Беларуси. Информация о гастролях размещена в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте». «Ближайшие концерты: 14 июля — Витебск, Беларусь — фестиваль „Славянский базар“. 15 июля — Гастрономический фестиваль в Москве», — указано в расписании концертов. Кроме этого, курганский народный коллектив 24 июня ждут в городе Усть-Катав Челябинской области. В начале июля у ансамбля запланировано выступление на международном фестивале этнической музыки «Мир Сибири» в Красноярском крае. Ранее URA.RU писало, что «Цветень» 12 июня выступал в селе Частоозерье в рамках музыкального фестиваля «От Востока до Запада». «Цветень» является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он писал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году.

Курганский заслуженный коллектив «Цветень» в июле выступит в городе Витебск в Беларуси. Информация о гастролях размещена в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте». «Ближайшие концерты: 14 июля — Витебск, Беларусь — фестиваль „Славянский базар“. 15 июля — Гастрономический фестиваль в Москве», — указано в расписании концертов. Кроме этого, курганский народный коллектив 24 июня ждут в городе Усть-Катав Челябинской области. В начале июля у ансамбля запланировано выступление на международном фестивале этнической музыки «Мир Сибири» в Красноярском крае. Ранее URA.RU писало, что «Цветень» 12 июня выступал в селе Частоозерье в рамках музыкального фестиваля «От Востока до Запада». «Цветень» является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он писал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году.