20 июня 2023

Любимый курганский коллектив Шумкова уедет в Беларусь

Курганский ансамбль «Цветень» выступит на фестивале в Витебске
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, цветень, ансамбль цветень
Курганский народный коллектив опубликовал график своих ближайших концертов Фото:

Курганский заслуженный коллектив «Цветень» в июле выступит в городе Витебск в Беларуси. Информация о гастролях размещена в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте».

«Ближайшие концерты: 14 июля — Витебск, Беларусь — фестиваль „Славянский базар“. 15 июля — Гастрономический фестиваль в Москве», — указано в расписании концертов. Кроме этого, курганский народный коллектив 24 июня ждут в городе Усть-Катав Челябинской области. В начале июля у ансамбля запланировано выступление на международном фестивале этнической музыки «Мир Сибири» в Красноярском крае.

Ранее URA.RU писало, что «Цветень» 12 июня выступал в селе Частоозерье в рамках музыкального фестиваля «От Востока до Запада». «Цветень» является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он писал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году.

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Курганский заслуженный коллектив «Цветень» в июле выступит в городе Витебск в Беларуси. Информация о гастролях размещена в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте». «Ближайшие концерты: 14 июля — Витебск, Беларусь — фестиваль „Славянский базар“. 15 июля — Гастрономический фестиваль в Москве», — указано в расписании концертов. Кроме этого, курганский народный коллектив 24 июня ждут в городе Усть-Катав Челябинской области. В начале июля у ансамбля запланировано выступление на международном фестивале этнической музыки «Мир Сибири» в Красноярском крае. Ранее URA.RU писало, что «Цветень» 12 июня выступал в селе Частоозерье в рамках музыкального фестиваля «От Востока до Запада». «Цветень» является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он писал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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