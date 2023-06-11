Курганский депутат Госдумы раскрыл смысл фестиваля «От Востока до Запада». Видео

12 июня 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Ильтяков заявил, что музыкальный фестиваль нужен для единения народа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что музыкальный фестиваль «От Востока до Запада» необходим для того, чтобы объединять нацию. Об этом политик рассказал в видеообращении на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Фестиваль нужен, чтобы собрать в единый кулак все народы России. Когда выступают такие коллективы как ансамбль „Цветень“ это не может не радовать, это заводит, когда внутри просыпаются чувства и истоки твоего славянского происхождения…», — сообщил в видеообращении Ильтяков. По словам Ильтякова, народные песни вдохновляют идти до конца со своей страной, какой бы конец этот не был. «В течение двух недель пройдут более 10 концертов во многих округах Курганской области в рамках музыкального фестиваля „От Востока до Запада“», — написал политик в своем telegram-канале. В День России, как указано на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте», в 12 часов состоится концерт Зауральского трио баянистов на Центральной площади села Кетово. Ранее начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко говорила, что с 10 по 24 июня состоится масштабный летний музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Мероприятиями будет охвачен не только Курган, но и Шадринск, Далматово, село Кетово, село Частоозерье.

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что музыкальный фестиваль «От Востока до Запада» необходим для того, чтобы объединять нацию. Об этом политик рассказал в видеообращении на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Фестиваль нужен, чтобы собрать в единый кулак все народы России. Когда выступают такие коллективы как ансамбль „Цветень“ это не может не радовать, это заводит, когда внутри просыпаются чувства и истоки твоего славянского происхождения…», — сообщил в видеообращении Ильтяков. По словам Ильтякова, народные песни вдохновляют идти до конца со своей страной, какой бы конец этот не был. «В течение двух недель пройдут более 10 концертов во многих округах Курганской области в рамках музыкального фестиваля „От Востока до Запада“», — написал политик в своем telegram-канале. В День России, как указано на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте», в 12 часов состоится концерт Зауральского трио баянистов на Центральной площади села Кетово. Ранее начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко говорила, что с 10 по 24 июня состоится масштабный летний музыкальный фестиваль «От Востока до Запада». Мероприятиями будет охвачен не только Курган, но и Шадринск, Далматово, село Кетово, село Частоозерье.