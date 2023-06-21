Мама сама разрешила сыну сесть за руль автомобиля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени произошло ДТП с участием 8-летнего велосипедиста, которого сбил 15-летний школьник за рулем Lada Priora. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Подросток взял автомобиль у двоюродного брата, ключи были в свободном доступе. Поехал с мамой в магазин. Мама разрешила сыну сесть за руль, так как он „хорошо ездит“. Водитель „Лады“ пытался избежать столкновения с велосипедом, но не смог. Удар пришелся на передний бампер автомобиля. Велосипедист катался с друзьями и не заметил как выехал на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что в ДТП пострадал восьмилетний школьник, который получил травму. На данный момент ведомство выясняет остальные обстоятельства происшествия.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области