Школьник за рулем автомобиля сбил 8-летнего велосипедиста. Фото

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Мама сама разрешила сыну сесть за руль автомобиля Фото:

В Тюмени произошло ДТП с участием 8-летнего велосипедиста, которого сбил 15-летний школьник за рулем Lada Priora. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Подросток взял автомобиль у двоюродного брата, ключи были в свободном доступе. Поехал с мамой в магазин. Мама разрешила сыну сесть за руль, так как он „хорошо ездит“. Водитель „Лады“ пытался избежать столкновения с велосипедом, но не смог. Удар пришелся на передний бампер автомобиля. Велосипедист катался с друзьями и не заметил как выехал на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что в ДТП пострадал восьмилетний школьник, который получил травму. На данный момент ведомство выясняет остальные обстоятельства происшествия.

Фото:
Фото:

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В Тюмени произошло ДТП с участием 8-летнего велосипедиста, которого сбил 15-летний школьник за рулем Lada Priora. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Подросток взял автомобиль у двоюродного брата, ключи были в свободном доступе. Поехал с мамой в магазин. Мама разрешила сыну сесть за руль, так как он „хорошо ездит“. Водитель „Лады“ пытался избежать столкновения с велосипедом, но не смог. Удар пришелся на передний бампер автомобиля. Велосипедист катался с друзьями и не заметил как выехал на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Уточняется, что в ДТП пострадал восьмилетний школьник, который получил травму. На данный момент ведомство выясняет остальные обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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