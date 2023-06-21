Жители Югорска выступили против строительства четырехполосной дороги

22 июня 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Жители Югорска считают, что им не нужна широкая дорога в частном секторе Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители частного сектора Югорска (ХМАО) выступают против строительства четырехполосной трассы в их районе. Один из горожан, живущих на улице Магистральной, рассказал агентству, что широкая дорога пройдет близко к домам, а в некоторых местах захватит дворы. «Померил ширину от своего забора до дома напротив. Оказалось, что дорога будет проходить вплотную к моему забору, а у соседа территорию двора захватит. Не нужна нам здесь такая трасса. Трафик не столь интенсивный, шумно и пыльно будет», — поделился мужчина. Горожане предлагали властям города скорректировать проект и сделать двухполосную автодорогу, но жителям Югорска ответили, что проект уже согласован. Граждане утверждают, что при разработке проекта их мнением не интересовались. Агентство URA.RU обратилось за комментарием к властям Югорска. «Проект был утвержден думой города Югорска в 2014 году, перед этим пройдя все процедуры, предусмотренные законом РФ, в том числе публичные слушания с участием жителей города. Все дорожные работы ведутся только в пределах муниципальной земли, ни один земельный участок, принадлежащий гражданам, не захватывается», — прокомментировали в администрации. В мэрии пообещали сделать комфортные заезды к участкам, провести ливневую канализацию и сохранить зеленые насаждения. «Выкорчевывать будут лишь часть деревьев на участках, задействованных под строительство. Вопрос канализации и септиков частных домов будет решаться с каждым собственником индивидуально», — добавили в администрации. Ранее URA.RU писало, что глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал о планах на 2023 год. Мэр сообщил, что запланирован ремонт трех километров дорог в городе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители частного сектора Югорска (ХМАО) выступают против строительства четырехполосной трассы в их районе. Один из горожан, живущих на улице Магистральной, рассказал агентству, что широкая дорога пройдет близко к домам, а в некоторых местах захватит дворы. «Померил ширину от своего забора до дома напротив. Оказалось, что дорога будет проходить вплотную к моему забору, а у соседа территорию двора захватит. Не нужна нам здесь такая трасса. Трафик не столь интенсивный, шумно и пыльно будет», — поделился мужчина. Горожане предлагали властям города скорректировать проект и сделать двухполосную автодорогу, но жителям Югорска ответили, что проект уже согласован. Граждане утверждают, что при разработке проекта их мнением не интересовались. Агентство URA.RU обратилось за комментарием к властям Югорска. «Проект был утвержден думой города Югорска в 2014 году, перед этим пройдя все процедуры, предусмотренные законом РФ, в том числе публичные слушания с участием жителей города. Все дорожные работы ведутся только в пределах муниципальной земли, ни один земельный участок, принадлежащий гражданам, не захватывается», — прокомментировали в администрации. В мэрии пообещали сделать комфортные заезды к участкам, провести ливневую канализацию и сохранить зеленые насаждения. «Выкорчевывать будут лишь часть деревьев на участках, задействованных под строительство. Вопрос канализации и септиков частных домов будет решаться с каждым собственником индивидуально», — добавили в администрации. Ранее URA.RU писало, что глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал о планах на 2023 год. Мэр сообщил, что запланирован ремонт трех километров дорог в городе.