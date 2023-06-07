07 июня 2023
06 июня 2023

Мэр из ХМАО нестандартно отчитался перед горожанами о проделанной работе. Видео

Алексей Харлов записал видеоролик с отчетом о проделанной работе в Югорске
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, чиновники, депутаты
Глава Югорска рассказал горожанам о проделанной работе в видеоролике Фото:

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал горожанам о проделанной работе в видеоролике. Отчет мэра опубликован в социальных сетях.

«Хотел бы рассказать вам, что удалось сделать за год и о планах на будущее. В 2022 году отремонтировано 2,6 км дорог, в 2023 году планируется выполнить ремонт 3 км дорог. В этом году продолжим строительство тротуара и освещения по ул. Арантурская, появится три новых остановочных комплекса, остальные приведем в соответствие», — рассказал Харлов в видео, опубликованном в его официальном telegram-канале.

Мэр сообщил, что в 2022 году снесено девять аварийных домов, еще 18 признаны аварийными. В 2023 году администрация планирует приобрести 42 квартиры для предоставления их гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Югорска Алексей Харлов рассказал о планах по благоустройству города в текущем году. В рамках реализации программы по благоустройству городской среды расширят городское кладбище и обновят два парка.

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Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов рассказал горожанам о проделанной работе в видеоролике. Отчет мэра опубликован в социальных сетях. «Хотел бы рассказать вам, что удалось сделать за год и о планах на будущее. В 2022 году отремонтировано 2,6 км дорог, в 2023 году планируется выполнить ремонт 3 км дорог. В этом году продолжим строительство тротуара и освещения по ул. Арантурская, появится три новых остановочных комплекса, остальные приведем в соответствие», — рассказал Харлов в видео, опубликованном в его официальном telegram-канале. Мэр сообщил, что в 2022 году снесено девять аварийных домов, еще 18 признаны аварийными. В 2023 году администрация планирует приобрести 42 квартиры для предоставления их гражданам, переселенным из аварийного жилищного фонда. Ранее URA.RU сообщало, что глава Югорска Алексей Харлов рассказал о планах по благоустройству города в текущем году. В рамках реализации программы по благоустройству городской среды расширят городское кладбище и обновят два парка.
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