В Свердловскую область ввезли 21 тонну зараженных абрикосов

22 июня 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

В плодах нашли сливовую плодожорку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловскую область из Казахстана ввезли 21 тонну абрикосов, зараженных живой личинкой сливовой плодожорки. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Фитосанитары нашли в свежих абрикосах, ввезенных в Свердловскую область из Казахстана, живую личинку сливовой плодожорки. Партия составляет 21 тонну фруктов», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Однако всю партию допустили к реализации в Свердловской области. Специалисты объяснили это тем, что сливовая плодожорка является некарантинным вредителем. Сливовая плодожорка повреждает сливу, терн, алычу, персик, редко — вишню и черешню. На Урале повреждает только сливу, сообщили в рефцентре. Она вредит на стадии личинки (гусеницы), перегрызая сосудистую систему, вследствие чего нарушается приток питательных веществ к плоду. Такие плоды больше не растут.

В Свердловскую область из Казахстана ввезли 21 тонну абрикосов, зараженных живой личинкой сливовой плодожорки. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Фитосанитары нашли в свежих абрикосах, ввезенных в Свердловскую область из Казахстана, живую личинку сливовой плодожорки. Партия составляет 21 тонну фруктов», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Однако всю партию допустили к реализации в Свердловской области. Специалисты объяснили это тем, что сливовая плодожорка является некарантинным вредителем. Сливовая плодожорка повреждает сливу, терн, алычу, персик, редко — вишню и черешню. На Урале повреждает только сливу, сообщили в рефцентре. Она вредит на стадии личинки (гусеницы), перегрызая сосудистую систему, вследствие чего нарушается приток питательных веществ к плоду. Такие плоды больше не растут.