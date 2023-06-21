В Свердловскую область ввезли 21 тонну зараженных абрикосов

В Свердловскую область из Казахстана ввезли 21 тонну абрикосов, зараженных живой личинкой сливовой плодожорки. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора.
«Фитосанитары нашли в свежих абрикосах, ввезенных в Свердловскую область из Казахстана, живую личинку сливовой плодожорки. Партия составляет 21 тонну фруктов», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Однако всю партию допустили к реализации в Свердловской области. Специалисты объяснили это тем, что сливовая плодожорка является некарантинным вредителем.
Сливовая плодожорка повреждает сливу, терн, алычу, персик, редко — вишню и черешню. На Урале повреждает только сливу, сообщили в рефцентре. Она вредит на стадии личинки (гусеницы), перегрызая сосудистую систему, вследствие чего нарушается приток питательных веществ к плоду. Такие плоды больше не растут.
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