21 июня 2023

В Свердловскую область ввезли 21 тонну зараженных абрикосов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, абрикосы
В плодах нашли сливовую плодожорку Фото:

В Свердловскую область из Казахстана ввезли 21 тонну абрикосов, зараженных живой личинкой сливовой плодожорки. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора.

«Фитосанитары нашли в свежих абрикосах, ввезенных в Свердловскую область из Казахстана, живую личинку сливовой плодожорки. Партия составляет 21 тонну фруктов», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Однако всю партию допустили к реализации в Свердловской области. Специалисты объяснили это тем, что сливовая плодожорка является некарантинным вредителем.

Сливовая плодожорка повреждает сливу, терн, алычу, персик, редко — вишню и черешню. На Урале повреждает только сливу, сообщили в рефцентре. Она вредит на стадии личинки (гусеницы), перегрызая сосудистую систему, вследствие чего нарушается приток питательных веществ к плоду. Такие плоды больше не растут.

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В Свердловскую область из Казахстана ввезли 21 тонну абрикосов, зараженных живой личинкой сливовой плодожорки. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Фитосанитары нашли в свежих абрикосах, ввезенных в Свердловскую область из Казахстана, живую личинку сливовой плодожорки. Партия составляет 21 тонну фруктов», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Однако всю партию допустили к реализации в Свердловской области. Специалисты объяснили это тем, что сливовая плодожорка является некарантинным вредителем. Сливовая плодожорка повреждает сливу, терн, алычу, персик, редко — вишню и черешню. На Урале повреждает только сливу, сообщили в рефцентре. Она вредит на стадии личинки (гусеницы), перегрызая сосудистую систему, вследствие чего нарушается приток питательных веществ к плоду. Такие плоды больше не растут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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