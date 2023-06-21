21 июня 2023

Скончался пермский хореограф и артист балета Кирилл Шморгонер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
О смерти хореографа стало известно 21 июня Фото:

В Перми на 84-году скончался артист балета и хореограф Кирилл Шморгонер. О трагическом событии сообщили вечером 21 июня в официальном сообществе Пермского хореографического училища в соцсети «ВКонтакте».

«Эпоха Пермского балета, Пермской балетной школы! Профессионал своего дела! Мастер и творец со своим, особым стилем традиционной русской школы балетмейстерского искусства! Наставник, педагог», — опубликовали сотрудники училища скорбный пост.

В комментариях к сообщению о гибели известного педагога ученики и коллеги Шморгонера оставили множество комментариев. Все выражают сожаления и соболезнования семье прославленного хореографа.

Кирилл Шморгонер
Кирилл Шморгонер

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на 84-году скончался артист балета и хореограф Кирилл Шморгонер. О трагическом событии сообщили вечером 21 июня в официальном сообществе Пермского хореографического училища в соцсети «ВКонтакте». «Эпоха Пермского балета, Пермской балетной школы! Профессионал своего дела! Мастер и творец со своим, особым стилем традиционной русской школы балетмейстерского искусства! Наставник, педагог», — опубликовали сотрудники училища скорбный пост. В комментариях к сообщению о гибели известного педагога ученики и коллеги Шморгонера оставили множество комментариев. Все выражают сожаления и соболезнования семье прославленного хореографа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...