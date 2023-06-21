Скончался пермский хореограф и артист балета Кирилл Шморгонер

О смерти хореографа стало известно 21 июня
В Перми на 84-году скончался артист балета и хореограф Кирилл Шморгонер. О трагическом событии сообщили вечером 21 июня в официальном сообществе Пермского хореографического училища в соцсети «ВКонтакте».
«Эпоха Пермского балета, Пермской балетной школы! Профессионал своего дела! Мастер и творец со своим, особым стилем традиционной русской школы балетмейстерского искусства! Наставник, педагог», — опубликовали сотрудники училища скорбный пост.
В комментариях к сообщению о гибели известного педагога ученики и коллеги Шморгонера оставили множество комментариев. Все выражают сожаления и соболезнования семье прославленного хореографа.
Кирилл Шморгонер
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