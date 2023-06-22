Джо Байден принял индийский гимн за американский во время встречи с Нарендрой Моди
Президент США Джо Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Это произошло на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне.
На видео, появившемся в соцсетях, во время проигрыша индийского гимна Байден прислонил руку к сердцу. Однако позже он ее медленно убрал. Трансляция велась на youtube-канале
Ранее Байден несколько раз падал во время важных мероприятий. Медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер посоветовал президенту пользоваться тростью. Также президент США несколько раз забывал, о чем он говорил во время мероприятий.
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