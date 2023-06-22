Байден опозорился на встрече с премьером Индии. Видео

Байден перепутал гимн США и Индии
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден принял индийский гимн за американский во время встречи с Нарендрой Моди Фото:

Президент США Джо Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Это произошло на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне.

На видео, появившемся в соцсетях, во время проигрыша индийского гимна Байден прислонил руку к сердцу. Однако позже он ее медленно убрал. Трансляция велась на youtube-канале Firstpost.

Ранее Байден несколько раз падал во время важных мероприятий. Медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер посоветовал президенту пользоваться тростью. Также президент США несколько раз забывал, о чем он говорил во время мероприятий.

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Президент США Джо Байден перепутал гимн собственной страны с гимном Индии. Это произошло на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне. На видео, появившемся в соцсетях, во время проигрыша индийского гимна Байден прислонил руку к сердцу. Однако позже он ее медленно убрал. Трансляция велась на youtube-канале Firstpost. Ранее Байден несколько раз падал во время важных мероприятий. Медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер посоветовал президенту пользоваться тростью. Также президент США несколько раз забывал, о чем он говорил во время мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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