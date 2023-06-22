В Белгородской области под обстрелы ВСУ попал еще один поселок

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попал поселок Красный Пахарь. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод. Оперативные службы на месте, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток», —
За последнее время ВСУ активно стали обстреливать Белгородскую область. Так, ранее, 19 июня, ВСУ за сутки обстреляли Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Крансояружский, Шебекинский районы в Белгородской области. Кроме того, Вооруженные силы Украины 1 июня обстреляли Шебекино 860 раз.
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