Гладков: семь округов Белгородской области обстреляли ВСУ за сутки

19 июня 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

В городе Валуйки в Белгородской области есть разрушения после украинских обстрелов Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Крансояружский, Шебекинский районы в Белгородской области попали под обстрел украинских бойцов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе по селу Солнцевка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка — пять артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — два», — написал он в своем telegram-канале . Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе было выпущено пять минометных снарядов по окраине села Казачье-Рудченское. По его словам, разрушений нет и никто не пострадал. В Волоконовском районе было отмечено 55 прилетов. «Били из миномета и артиллерии. По окраине села Тишанка выпущено 29 снарядов, по окраине хутора Старый — 18, по хутору Киселев — восемь», — написал Гладков. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Козинка отмечено 15 минометных снарядов. Отмечается, что рядом с селом были найдены три снаряда. «Из гранатомета обстреляно село Сподарюшино — зафиксировано 10 выстрелов. Обошлось без последствий», — отметил глава региона. В Шебекинском городском округе было зафиксировано 27 прилетов. Из ствольной артиллерии подверглись обстрелу село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка. Пострадавших нет. В Валуйском городском округе под обстрел попало село Вериговка. Было замечено три прилета. В селе Новопетровка ВСУ сбросили три взрывных устройства с дронов. Никто не пострадал. По городу Валуйки зафиксировано 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града». Пострадали восемь жителей. Есть разрушения. Ранее Гладков сообщал, что пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу. Два жителя обратились самостоятельно за медицинской помощью. «У них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заявил он. По его словам, у раненых жителей состояние средней степени тяжести. Президент России Владимир Путин заявил, что было выделено около 3,5 млрд рублей на Белгородскую область. Деньги отправлены на материальную помощь пострадавшим жителям, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Крансояружский, Шебекинский районы в Белгородской области попали под обстрел украинских бойцов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе по селу Солнцевка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка — пять артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — два», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе было выпущено пять минометных снарядов по окраине села Казачье-Рудченское. По его словам, разрушений нет и никто не пострадал. В Волоконовском районе было отмечено 55 прилетов. «Били из миномета и артиллерии. По окраине села Тишанка выпущено 29 снарядов, по окраине хутора Старый — 18, по хутору Киселев — восемь», — написал Гладков. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по селу Козинка отмечено 15 минометных снарядов. Отмечается, что рядом с селом были найдены три снаряда. «Из гранатомета обстреляно село Сподарюшино — зафиксировано 10 выстрелов. Обошлось без последствий», — отметил глава региона. В Шебекинском городском округе было зафиксировано 27 прилетов. Из ствольной артиллерии подверглись обстрелу село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка. Пострадавших нет. В Валуйском городском округе под обстрел попало село Вериговка. Было замечено три прилета. В селе Новопетровка ВСУ сбросили три взрывных устройства с дронов. Никто не пострадал. По городу Валуйки зафиксировано 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града». Пострадали восемь жителей. Есть разрушения. Ранее Гладков сообщал, что пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу. Два жителя обратились самостоятельно за медицинской помощью. «У них легкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заявил он. По его словам, у раненых жителей состояние средней степени тяжести. Президент России Владимир Путин заявил, что было выделено около 3,5 млрд рублей на Белгородскую область. Деньги отправлены на материальную помощь пострадавшим жителям, передает «Национальная служба новостей».