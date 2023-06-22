22 июня 2023

Бастрыкину доложат об обстоятельствах травмирования ребенка в Челябинске

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства получения травмы ребенком на аттракционе Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад об обстоятельствах получения травмы ребенком, который катался на аттракционе «Беговое колесо» в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Челябинске вечером 2 июня семилетнему ребенку срезало фалангу пальца на аттракционе «Беговое колесо», который находится на набережной реки Миасс. По данному факту следственными органами регионального СКР проводится доследственная проверка. После инцидента аттракцион опечатали, а затем прокуратура начала проверку и закрыла колесо.

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Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад об обстоятельствах получения травмы ребенком, который катался на аттракционе «Беговое колесо» в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного отдыха детей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В Челябинске вечером 2 июня семилетнему ребенку срезало фалангу пальца на аттракционе «Беговое колесо», который находится на набережной реки Миасс. По данному факту следственными органами регионального СКР проводится доследственная проверка. После инцидента аттракцион опечатали, а затем прокуратура начала проверку и закрыла колесо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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