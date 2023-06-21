В Челябинске закрыли аттракцион, где травмировался ребенок

22 июня 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Прокуратура начала проверку аттракциона после того, как травмировался мальчик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске прокуратура закрыла аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс, где семилетнему ребенку срезало фалангу пальца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Аттракцион закрыт. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве. Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. После случившегося аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс в Челябинске оградили.

В Челябинске прокуратура закрыла аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс, где семилетнему ребенку срезало фалангу пальца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Аттракцион закрыт. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве. Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. После случившегося аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс в Челябинске оградили.