В Челябинске закрыли аттракцион, где травмировался ребенок

Прокуратура начала проверку аттракциона после того, как травмировался мальчик
В Челябинске прокуратура закрыла аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс, где семилетнему ребенку срезало фалангу пальца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Аттракцион закрыт. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве.
Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. После случившегося аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс в Челябинске оградили.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!