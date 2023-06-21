21 июня 2023

В Челябинске закрыли аттракцион, где травмировался ребенок

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Аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина. Челябинск, детский парк, входные ворота
Прокуратура начала проверку аттракциона после того, как травмировался мальчик Фото:

В Челябинске прокуратура закрыла аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс, где семилетнему ребенку срезало фалангу пальца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Аттракцион закрыт. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве.

Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. После случившегося аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс в Челябинске оградили.

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В Челябинске прокуратура закрыла аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс, где семилетнему ребенку срезало фалангу пальца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Аттракцион закрыт. Проверка продолжается», — сообщили в ведомстве. Вечером 2 июня семилетний мальчик получил травму в «Арт-сквере» на новой набережной реки Миасс на аттракционе «Беговое колесо». Со слов мамы ребенка, буквально за секунду ее сыну срезало кончик пальца. После случившегося аттракцион «Беговое колесо» на набережной реки Миасс в Челябинске оградили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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