22 июня 2023

«Геоскан» прокомментировал возможность восстания беспилотников

Глава «Геоскана»: восстание беспилотников исключено
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
За действия БПЛА отвечает человек, заявил Алексей Семенов Фото:

Искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Об этом рассказал основатель, глава крупнейшего производства беспилотников в России компании «Геоскан» Алексей Семенов.

«Беспилотники не могут восстать — это интеллект не осознающий», — передает слова Семенова РИА Новости. Он добавил, что беспилотники работают по программе и опасны только в тех пределах, в которых опасен человек, который писал программу.

«Боятся надо не беспилотников, а их создателей», — заключил Семенов. Он также отметил, что искусственный интеллект используется в беспилотниках для принятия решений и обработки данных, но пока не ясно, сможет ли он принимать важные решения.

Ранее стало известно, что по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 30% россиян считают, что нейросети могут выйти из-под контроля в ближайшие 50 лет. В результате искусственный интеллект может начать восстание.

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Искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Об этом рассказал основатель, глава крупнейшего производства беспилотников в России компании «Геоскан» Алексей Семенов. «Беспилотники не могут восстать — это интеллект не осознающий», — передает слова Семенова РИА Новости. Он добавил, что беспилотники работают по программе и опасны только в тех пределах, в которых опасен человек, который писал программу. «Боятся надо не беспилотников, а их создателей», — заключил Семенов. Он также отметил, что искусственный интеллект используется в беспилотниках для принятия решений и обработки данных, но пока не ясно, сможет ли он принимать важные решения. Ранее стало известно, что по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 30% россиян считают, что нейросети могут выйти из-под контроля в ближайшие 50 лет. В результате искусственный интеллект может начать восстание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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