«Геоскан» прокомментировал возможность восстания беспилотников

Глава «Геоскана»: восстание беспилотников исключено

23 июня 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

За действия БПЛА отвечает человек, заявил Алексей Семенов Фото: Министерство обороны Великобритании Искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Об этом рассказал основатель, глава крупнейшего производства беспилотников в России компании «Геоскан» Алексей Семенов. «Беспилотники не могут восстать — это интеллект не осознающий», — передает слова Семенова РИА Новости. Он добавил, что беспилотники работают по программе и опасны только в тех пределах, в которых опасен человек, который писал программу. «Боятся надо не беспилотников, а их создателей», — заключил Семенов. Он также отметил, что искусственный интеллект используется в беспилотниках для принятия решений и обработки данных, но пока не ясно, сможет ли он принимать важные решения. Ранее стало известно, что по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 30% россиян считают, что нейросети могут выйти из-под контроля в ближайшие 50 лет. В результате искусственный интеллект может начать восстание.

Искусственный интеллект беспилотников не способен восстать против человека самостоятельно и не обладает способностью осознавать происходящее. Об этом рассказал основатель, глава крупнейшего производства беспилотников в России компании «Геоскан» Алексей Семенов. «Беспилотники не могут восстать — это интеллект не осознающий», — передает слова Семенова РИА Новости. Он добавил, что беспилотники работают по программе и опасны только в тех пределах, в которых опасен человек, который писал программу. «Боятся надо не беспилотников, а их создателей», — заключил Семенов. Он также отметил, что искусственный интеллект используется в беспилотниках для принятия решений и обработки данных, но пока не ясно, сможет ли он принимать важные решения. Ранее стало известно, что по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 30% россиян считают, что нейросети могут выйти из-под контроля в ближайшие 50 лет. В результате искусственный интеллект может начать восстание.