В Перми побит 130-летний рекорд минимальной температуры

23 июня 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В выходные в Пермский край придет потепление Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми был установлен рекорд минимальной температуры воздуха. В ночь на 23 июня в краевой столице минимальная температура составила 4 градуса тепла. Это на 1,3 градуса ниже прежнего рекордного минимума, который был установлен более 130 лет назад. «Долгая волна холодов преподнесла сюрприз в виде очень холодной ночи. В Перми минимальная температура составила +4, что на 1,3 градуса ниже прежнего рекордного минимума, установленного в 1891 году. В Бисере было +1,6, что на 0,4 градуса холоднее минимума 1933 года. А холоднее всего было в Кунгуре — всего +0,8», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Уточняется, что причиной резкого понижения температуры послужило отсутствие облачности и ветра в гребне повышенного давления. По данным синоптиков, температура в Пермском крае приближается к климатической норме. В выходные, 24 и 25 июня в регионе столбик термометра будет держаться в районе 20 градусов тепла.

В Перми был установлен рекорд минимальной температуры воздуха. В ночь на 23 июня в краевой столице минимальная температура составила 4 градуса тепла. Это на 1,3 градуса ниже прежнего рекордного минимума, который был установлен более 130 лет назад. «Долгая волна холодов преподнесла сюрприз в виде очень холодной ночи. В Перми минимальная температура составила +4, что на 1,3 градуса ниже прежнего рекордного минимума, установленного в 1891 году. В Бисере было +1,6, что на 0,4 градуса холоднее минимума 1933 года. А холоднее всего было в Кунгуре — всего +0,8», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Уточняется, что причиной резкого понижения температуры послужило отсутствие облачности и ветра в гребне повышенного давления. По данным синоптиков, температура в Пермском крае приближается к климатической норме. В выходные, 24 и 25 июня в регионе столбик термометра будет держаться в районе 20 градусов тепла.