Российские войска нанесли удар по по местам хранения украинских ракет

23 июня 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили места с хранением украинских ракет, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы ночью 23 июня совершили групповой удар по складам, где хранились ракеты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены ракеты западного производства. «Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства», — сообщило ведомство. Отмечается, что все объекты были уничтожены, российские цели были достигнуты. Ранее российские военные нанесли удар по складу с вооружением на Украине. Отмечается, что там хранилась техника с Запада. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга. Российские силы также совершили удар по двум складам, где хранились боеприпасы ВСУ. Они были в районе Северска и Авдеевки в ДНР.

Российские силы ночью 23 июня совершили групповой удар по складам, где хранились ракеты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены ракеты западного производства. «Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства», — сообщило ведомство. Отмечается, что все объекты были уничтожены, российские цели были достигнуты. Ранее российские военные нанесли удар по складу с вооружением на Украине. Отмечается, что там хранилась техника с Запада. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга. Российские силы также совершили удар по двум складам, где хранились боеприпасы ВСУ. Они были в районе Северска и Авдеевки в ДНР.