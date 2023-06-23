Российские войска нанесли удар по по местам хранения украинских ракет

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, stock, сбойка, высокоточное
Российские военные уничтожили места с хранением украинских ракет, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ночью 23 июня совершили групповой удар по складам, где хранились ракеты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены ракеты западного производства.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства», — сообщило ведомство. Отмечается, что все объекты были уничтожены, российские цели были достигнуты.

Ранее российские военные нанесли удар по складу с вооружением на Украине. Отмечается, что там хранилась техника с Запада. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга. Российские силы также совершили удар по двум складам, где хранились боеприпасы ВСУ. Они были в районе Северска и Авдеевки в ДНР.

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Российские силы ночью 23 июня совершили групповой удар по складам, где хранились ракеты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены ракеты западного производства. «Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства», — сообщило ведомство. Отмечается, что все объекты были уничтожены, российские цели были достигнуты. Ранее российские военные нанесли удар по складу с вооружением на Украине. Отмечается, что там хранилась техника с Запада. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга. Российские силы также совершили удар по двум складам, где хранились боеприпасы ВСУ. Они были в районе Северска и Авдеевки в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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