Российские войска нанесли удар по по местам хранения украинских ракет

Российские силы ночью 23 июня совершили групповой удар по складам, где хранились ракеты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены ракеты западного производства.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства», — сообщило ведомство. Отмечается, что все объекты были уничтожены, российские цели были достигнуты.
Ранее российские военные нанесли удар по складу с вооружением на Украине. Отмечается, что там хранилась техника с Запада. Об этом заявили в Минобороны России во время брифинга. Российские силы также совершили удар по двум складам, где хранились боеприпасы ВСУ. Они были в районе Северска и Авдеевки в ДНР.
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