Российские войска разгромили склад с западной техникой на Украине

Россия поразила украинский склад с военной техникой, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России нанесла удар по складу с вооружением на Украине. Здесь хранилась иностранная техника. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.
«Сегодня ночью нанесен удар по складу доставленного на Украину вооружения и иностранной военной техники, назначенный объект поражен», — передает РИА Новости информацию Минобороны. В ведомстве также уточнили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять ракет Storm Shadow и два снаряда Himars.
Россия также нанесла удар по двум складам, в которых хранились боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.
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