Российские войска разгромили склад с западной техникой на Украине

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, сбойка
Россия поразила украинский склад с военной техникой, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России нанесла удар по складу с вооружением на Украине. Здесь хранилась иностранная техника. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.

«Сегодня ночью нанесен удар по складу доставленного на Украину вооружения и иностранной военной техники, назначенный объект поражен», — передает РИА Новости информацию Минобороны. В ведомстве также уточнили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять ракет Storm Shadow и два снаряда Himars.

Россия также нанесла удар по двум складам, в которых хранились боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.

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Армия России нанесла удар по складу с вооружением на Украине. Здесь хранилась иностранная техника. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Сегодня ночью нанесен удар по складу доставленного на Украину вооружения и иностранной военной техники, назначенный объект поражен», — передает РИА Новости информацию Минобороны. В ведомстве также уточнили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять ракет Storm Shadow и два снаряда Himars. Россия также нанесла удар по двум складам, в которых хранились боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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