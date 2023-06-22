Российские войска разгромили склад с западной техникой на Украине

22 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Россия поразила украинский склад с военной техникой, сообщили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России нанесла удар по складу с вооружением на Украине. Здесь хранилась иностранная техника. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Сегодня ночью нанесен удар по складу доставленного на Украину вооружения и иностранной военной техники, назначенный объект поражен», — передает РИА Новости информацию Минобороны. В ведомстве также уточнили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять ракет Storm Shadow и два снаряда Himars. Россия также нанесла удар по двум складам, в которых хранились боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.

Армия России нанесла удар по складу с вооружением на Украине. Здесь хранилась иностранная техника. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «Сегодня ночью нанесен удар по складу доставленного на Украину вооружения и иностранной военной техники, назначенный объект поражен», — передает РИА Новости информацию Минобороны. В ведомстве также уточнили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять ракет Storm Shadow и два снаряда Himars. Россия также нанесла удар по двум складам, в которых хранились боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находились в районе Северска и Авдеевки в ДНР.