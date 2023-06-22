В ХМАО 8-летний мальчик погиб, выехав на самокате на дорогу

Мальчик не смотрел на дорогу, из-за чего попал под колеса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Водитель 1981 года рождения, управляя грузовиком „Исузу Форвард“, поворачивал с улицы Макаренко на Наладчиков. Когда он проезжал пешеходный переход, в машину со стороны обочины въехал мальчик на самокате. По предварительной информации, он не смотрел на дорогу и угодил как раз под кузов большегруза и попал под задние колеса. Он погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в полиции, водитель не заметил ребенка. Приехавшие сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование мужчины. Опьянения не выявлено. По факту случившегося началась проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске автомобиль сбил самокатчика. ДТП произошло на улице Интернациональной при выезде со двора.