22 июня 2023

В ХМАО 8-летний мальчик погиб, выехав на самокате на дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ребенок, дети, ребенок без присмотра, ограничительная лента, самокат
Мальчик не смотрел на дорогу, из-за чего попал под колеса (архивное фото) Фото:

В Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Водитель 1981 года рождения, управляя грузовиком „Исузу Форвард“, поворачивал с улицы Макаренко на Наладчиков. Когда он проезжал пешеходный переход, в машину со стороны обочины въехал мальчик на самокате. По предварительной информации, он не смотрел на дорогу и угодил как раз под кузов большегруза и попал под задние колеса. Он погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в полиции, водитель не заметил ребенка. Приехавшие сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование мужчины. Опьянения не выявлено. По факту случившегося началась проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске автомобиль сбил самокатчика. ДТП произошло на улице Интернациональной при выезде со двора.

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В Советском (ХМАО) восьмилетний мальчик выехал на самокате на дорогу и погиб под колесами грузовика. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Водитель 1981 года рождения, управляя грузовиком „Исузу Форвард“, поворачивал с улицы Макаренко на Наладчиков. Когда он проезжал пешеходный переход, в машину со стороны обочины въехал мальчик на самокате. По предварительной информации, он не смотрел на дорогу и угодил как раз под кузов большегруза и попал под задние колеса. Он погиб на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Как сообщили в полиции, водитель не заметил ребенка. Приехавшие сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование мужчины. Опьянения не выявлено. По факту случившегося началась проверка. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске автомобиль сбил самокатчика. ДТП произошло на улице Интернациональной при выезде со двора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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